https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kisisel-verilerin-calindigi-iddiasina-iliskin-kvkkdan-mesaj--1087975162.html

'Kişisel verilerin çalındığı' iddiasına ilişkin KVKK'dan mesaj

'Kişisel verilerin çalındığı' iddiasına ilişkin KVKK'dan mesaj

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (KVKK), 108 milyon vatandaşın verilerinin çalındığına ilişkin kuruma intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığı... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:55+0300

2024-09-13T10:55+0300

2024-09-13T10:55+0300

türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

kişisel veri

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kişisel veriler

kişisel veri

kişisel verileri koruma kurumu

hacker

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Kurumdan yapılan açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nin yetkileri arasında olduğu kaydedildi.Kişisel veriler çalındı mı?İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve KVKK'ye bildirmesinin ilgili kanunda hüküm altına alındığı vurgulanan kararda, ihlal bildirimi sonrası kurumun resen inceleme yaptığı ve gerekmesi halinde bu durumu ilan edebileceği belirtildi."Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı" iddiasına ilişkin KVKK'ye intikal eden bir ihlal bildiriminin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html

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kişisel veriler çalındı mı, uraloğlu 85 milyonun bilgisi çalındı, bilgiler çalındı mı