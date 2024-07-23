https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-kurum-haluk-levent-ile-gorustu-1086120979.html

Bakan Kurum, Haluk Levent ile görüştü

Bakan Kurum, Haluk Levent ile görüştü

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ile bir araya geldi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T00:29+0300

2024-07-23T00:29+0300

2024-07-23T00:29+0300

haluk levent

murat kurum

türkiye

ahbap derneği

ziyaret

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Haluk Levent, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent "Malatya ve Gaziantep’te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi , teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi. 'Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz'Haluk Levent'in paylaşımını alıntılayan Bakan Kurum "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html

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haluk levent, murat kurum, ahbap derneği, ziyaret