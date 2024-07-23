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Bakan Kurum, Haluk Levent ile görüştü
Bakan Kurum, Haluk Levent ile görüştü
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ile bir araya geldi. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T00:29+0300
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Haluk Levent, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent "Malatya ve Gaziantep’te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi , teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi. 'Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz'Haluk Levent'in paylaşımını alıntılayan Bakan Kurum "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html
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haluk levent, murat kurum, ahbap derneği, ziyaret
haluk levent, murat kurum, ahbap derneği, ziyaret

Bakan Kurum, Haluk Levent ile görüştü

00:29 23.07.2024
© AA / ÇŞİDBÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / ÇŞİDB
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ile bir araya geldi.
Haluk Levent, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u bakanlıkta ziyaret etti. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent "Malatya ve Gaziantep’te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi , teslim edilmesi teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

'Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz'

Haluk Levent'in paylaşımını alıntılayan Bakan Kurum "Deprem ve kentsel dönüşüm konuları kritik. Süreçte herkesin katkısına ihtiyacımız var. Sanatçı Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini, çalışmalarını dinledim. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" dedi.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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