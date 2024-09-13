https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kapadokyanin-peribacalarini-korumak-icin-onemli-istisare-toplantisi-duzenlendi-1087992469.html
Kapadokya'nın Peribacalarını korumak için önemli istişare toplantısı düzenlendi
Kapadokya'nın Peribacalarını korumak için önemli istişare toplantısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T16:00+0300
2024-09-13T16:00+0300
2024-09-13T16:00+0300
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Nevşehir'de, Kapadokya'nın peribacalarının korunması ve olası risklerin azaltılması için önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kapadokya Alan Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, UNESCO temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Toplantıda, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın yatırım programında yer alan projeler ve peribacalarının korunmasına yönelik uygulama ile müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, kaya kopması ve şapka düşmesi gibi risklerin önlenmesi için öneriler görüşüldü.UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, kültürel değerlerin bulunduğu yerde yaşayanların ve yetkililerin aslında bu zenginlikleri gelecek nesillere aktarabilmek için çabalayan bekçiler olduğunu belirterek, "UNESCO, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, kültürüyle tüm yer küreyi yaşanılır halde tutabilmek için bir formülü ortaya koydu. Ancak ve ancak yaşayan her birey bunun farkına varırsa katkıda bulunur. UNESCO yaklaşımı, doğayı korumak gerektiğini ortaya koydu. Böyle bir toplantıya katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise kaçak ve uygunsuz yapılarla mücadelenin yanı sıra peribacalarının gelecek nesillere ulaştırılması için çaba harcadıklarını anlatan İnceciköz, şöyle konuştu:Toplantı, görüşlerin dile getirilmesiyle devam etti.UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığı heyetleri, yarın Göreme Açık Hava Müzesi ile Paşabağı Ören Yeri'nde incelemede bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sri-lankada-endemik-bocek-kacakciligi-italyan-baba-ogula-200-bin-dolar-ceza-1087992008.html
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kapadokya, peri bacaları, unesco, unesco somut olmayan kültürel miras listesi, unesco dünya mirası
kapadokya, peri bacaları, unesco, unesco somut olmayan kültürel miras listesi, unesco dünya mirası
Kapadokya'nın Peribacalarını korumak için önemli istişare toplantısı düzenlendi
Nevşehir'de, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığının işbirliğinde peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Nevşehir'de, Kapadokya'nın peribacalarının korunması ve olası risklerin azaltılması için önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kapadokya Alan Başkanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, UNESCO temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Toplantıda, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın yatırım programında yer alan projeler ve peribacalarının korunmasına yönelik uygulama ile müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, kaya kopması ve şapka düşmesi gibi risklerin önlenmesi için öneriler görüşüldü.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, kültürel değerlerin bulunduğu yerde yaşayanların ve yetkililerin aslında bu zenginlikleri gelecek nesillere aktarabilmek için çabalayan bekçiler olduğunu belirterek, "UNESCO, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla, kültürüyle tüm yer küreyi yaşanılır halde tutabilmek için bir formülü ortaya koydu. Ancak ve ancak yaşayan her birey bunun farkına varırsa katkıda bulunur. UNESCO yaklaşımı, doğayı korumak gerektiğini ortaya koydu. Böyle bir toplantıya katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.
Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise kaçak ve uygunsuz yapılarla mücadelenin yanı sıra peribacalarının gelecek nesillere ulaştırılması için çaba harcadıklarını anlatan İnceciköz, şöyle konuştu:
"Kapadokya Alan Başkanlığı, kurulduğu günden beri katılımcı bir anlayış sergiledi. Alınan kararlar öncesi istişare toplantıları düzenledi. Bugün de aynı amaçla birlikteyiz. Paşabağları'nda şapkası düşmek üzere olan bir peribacası var ve mutlaka müdahale etmemiz lazım. İklim ve coğrafyanın etkisiyle belki bir süre sonra düşecek ama iş bittikten sonra konuşmanın bir anlamı olmayacak. Bu yüzden 'son noktaya gelmeden bilimsel hangi yöntemlerle sorunu çözeriz'i konuşmamız lazım. Göreme Açık Hava Müzesi de bölgenin en çok ziyaret edilen ören yeridir. Burasının, dünya üzerinde bilinen eşsiz bir arkeopark olduğunu tespit çalışmalarında ortaya koyduk. Bir dönem yağmur sularının freskolara zarar vermemesi için kaplamalar yapılmış ama ömrünü doldurmuş durumda. Bizim en önemli unsurlardan peribacalarına çözüm bulmamız lazım."
Toplantı, görüşlerin dile getirilmesiyle devam etti.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kapadokya Alan Başkanlığı heyetleri, yarın Göreme Açık Hava Müzesi ile Paşabağı Ören Yeri'nde incelemede bulunacak.