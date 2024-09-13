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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kahramanmarasta-orman-yangini-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1088004959.html
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürme çalışmaları yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html
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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor

21:02 13.09.2024 (güncellendi: 21:05 13.09.2024)
© HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI-AW287074yangın
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© HALİL ULUBEY - METEHAN NAZLI-AW287074
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürme çalışmaları yürütüyor.
istanbul kaza, itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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