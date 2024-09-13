https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kahramanmarasta-orman-yangini-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1088004959.html

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T21:02+0300

2024-09-13T21:02+0300

2024-09-13T21:05+0300

türkiye

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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürme çalışmaları yürütüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html

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