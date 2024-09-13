https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kahramanmarasta-orman-yangini-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1088004959.html
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T21:02+0300
2024-09-13T21:02+0300
2024-09-13T21:05+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
kahramanmaraş
kahramanmaraş valiliği
kahramanmaraş itfaiyesi
kahramanmaraş büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanı cahit küçükönder
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1088004786_0:220:720:625_1920x0_80_0_0_10ab5ad8a7af5568deddacb0d1cd8df7.jpg
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürme çalışmaları yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istanbul-itfaiyesi-istanbulda-16-bin-945i-yangin-olmak-uzere-toplam-90-bin-910-olaya-mudahale-ettik-1087923277.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1088004786_0:104:720:644_1920x0_80_0_0_b8162f30122932aa05e1ad230498cf0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, kahramanmaraş itfaiyesi, kahramanmaraş büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanı cahit küçükönder
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, kahramanmaraş, kahramanmaraş valiliği, kahramanmaraş itfaiyesi, kahramanmaraş büyükşehir belediyesi itfaiye daire başkanı cahit küçükönder
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahalede bulunuyor
21:02 13.09.2024 (güncellendi: 21:05 13.09.2024)
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürme çalışmaları yürütüyor.