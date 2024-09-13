https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/igdirda-14-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-davasinda-4-saniga-tahliye-karari-kizim-oldukten-sonra-1088006850.html
Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı: 'Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın'
Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı: 'Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın'
Sputnik Türkiye
Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan 1 kişi denetimli serbestlikle bırakılırken 4 kişi tahliye edildi. Çocuğun anne ve... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T22:52+0300
2024-09-13T22:52+0300
2024-09-13T22:52+0300
türkiye
çocuk
çocuk istismarı
çocuklara yönelik cinsel istismar
dava
denetimli serbestlik
tahliye
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Iğdır'da 2023 yılında 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 6 sayfalık iddianame hazırlandı. Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün davanın dördüncü duruşmasında bir kişi denetimli serbest kalırken diğer dört kişi için tahliye kararı verildi. Çocuğun anne ve babası karara tepki gösterirken Baba Salih A., "Şu an caniler dışarıdadır. B.A., kendisi emniyete giderek bu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklıyor. Bu olaydan sonra 5 kişi yakalandı. Biri hiç yakalanmadı. Şüphelilerden B.Y., hiç yakalanmadı ve Iğdır'da hala geziyor. 4 kişi yakalandı biri denetimli serbestlikten çıktı. Onların da sadece kızım ile ilgili davası yok. Onların taciz, tecavüz gibi birçok dosyası bulunuyor. Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın, başsağlığına gelmesin. Beni ve kızımı şu an öldürdüler. Şu an caniler dışarıdadır. Herkesten yardım talep ediyorum. Herkesi bu davaya sahip olmaya çağırıyorum" dedi.Anne Mercan A. ise, "Benim oğlum epilepsi hastasıydı. Yoğun bakımda kalıyordu. Onunla uğraşırken kardeşine bakması için okuldan aldırdığım kızımı kaybettim. Oğlum iyileştiğinde bir sonraki yıl yine kızımı okula gönderecektim. Kızım evde kalırken bu çete kızımı tuzağına düşürmüş. Benim kızımın fotoğraflarını alarak tehdit edip istismar ettiler. Ben epilepsi oğlumu kaybetmeyeyim derken kızımı da kaybettim. Ben kızımın kurtarılması suçluların cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/diyarbakir-barosundan-narin-guran-aciklamasi-musteki-olarak-dosyaya-basvuru-yaptik-1088005320.html
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çocuk, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, dava, denetimli serbestlik, tahliye
çocuk, çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar, dava, denetimli serbestlik, tahliye
Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı: 'Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın'
Iğdır'da 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklu yargılanan 1 kişi denetimli serbestlikle bırakılırken 4 kişi tahliye edildi. Çocuğun anne ve babası "Herkesi bu davaya sahip çıkmaya çağırıyorum" açıklamasında bulundu.
Iğdır'da 2023 yılında 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 6 sayfalık iddianame hazırlandı.
Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün davanın dördüncü duruşmasında bir kişi denetimli serbest kalırken diğer dört kişi için tahliye kararı verildi.
Çocuğun anne ve babası karara tepki gösterirken Baba Salih A., "Şu an caniler dışarıdadır. B.A., kendisi emniyete giderek bu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklıyor. Bu olaydan sonra 5 kişi yakalandı. Biri hiç yakalanmadı. Şüphelilerden B.Y., hiç yakalanmadı ve Iğdır'da hala geziyor. 4 kişi yakalandı biri denetimli serbestlikten çıktı. Onların da sadece kızım ile ilgili davası yok. Onların taciz, tecavüz gibi birçok dosyası bulunuyor. Kızım öldükten sonra kimse ağlamasın, başsağlığına gelmesin. Beni ve kızımı şu an öldürdüler. Şu an caniler dışarıdadır. Herkesten yardım talep ediyorum. Herkesi bu davaya sahip olmaya çağırıyorum" dedi.
Anne Mercan A. ise, "Benim oğlum epilepsi hastasıydı. Yoğun bakımda kalıyordu. Onunla uğraşırken kardeşine bakması için okuldan aldırdığım kızımı kaybettim. Oğlum iyileştiğinde bir sonraki yıl yine kızımı okula gönderecektim. Kızım evde kalırken bu çete kızımı tuzağına düşürmüş. Benim kızımın fotoğraflarını alarak tehdit edip istismar ettiler. Ben epilepsi oğlumu kaybetmeyeyim derken kızımı da kaybettim. Ben kızımın kurtarılması suçluların cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.