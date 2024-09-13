https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ibb-meclisinde-aziz-mahmud-hudayi-vakfina-25-yilligina-bedelsiz-verilen-binanin-tahsisi-iptal-1087963445.html

İBB Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz verilen binanın tahsisi iptal edildi

İBB Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz verilen binanın tahsisi iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 25 yıllığına verilen binanın tahsisi iptal oldu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T02:41+0300

2024-09-13T02:41+0300

2024-09-13T02:42+0300

türkiye

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bina

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082794058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9dbc835d2b6569fe41e415585a906841.jpg

İBB Meclisi'nde, büyükşehir belediyesi tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.Binanın tahsisi AK Parti grubunun 'hayır' oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.Kararda, taşınmazı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına ya da farklı bir kamu idaresine tahsisine dair alınmış herhangi bir encümen kararı bulunmadığı belirtildi.26 Mart'ta yerinde yapılan incelemede, ahşap binanın kullanılmayan, boş, bakımsız ve pencerelerinin açık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fatihte-3-katli-bina-coktu-bir-kisi-yaralandi-enkaz-aramalari-suruyor-1087960650.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), bina