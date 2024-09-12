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Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Bir kişi yaralandı, enkaz aramaları sürüyor
Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Bir kişi yaralandı, enkaz aramaları sürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada meydana gelen çökme nedeniyle yoldan geçen bir kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler enkaz altında kalan olup... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T23:48+0300
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türkiye
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metruk yapı
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Fatih'te, Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Metruk halde olduğu belirtilen binada yaşanan çökmenin nedeni henüz bilinmezken, yoldan geçen bir kişinin yaralandığı bildirildi.İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Açıklama DMM'den geldi: Binanın altında kalan yokOlayla ilgili son açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. İlk belirlemelere göre enkaz alında kalan kimsenin olmadığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
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enkaz, metruk yapı, fatih, bina, yaralı
enkaz, metruk yapı, fatih, bina, yaralı

Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Bir kişi yaralandı, enkaz aramaları sürüyor

23:48 12.09.2024 (güncellendi: 23:55 12.09.2024)
© AA / Mehmet KaraFatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi
Fatih'te, 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AA / Mehmet Kara
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İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada meydana gelen çökme nedeniyle yoldan geçen bir kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
Fatih'te, Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Metruk halde olduğu belirtilen binada yaşanan çökmenin nedeni henüz bilinmezken, yoldan geçen bir kişinin yaralandığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklama DMM'den geldi: Binanın altında kalan yok

Olayla ilgili son açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. İlk belirlemelere göre enkaz alında kalan kimsenin olmadığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina saat 23.10 sıralarında çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
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