https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fatihte-3-katli-bina-coktu-bir-kisi-yaralandi-enkaz-aramalari-suruyor-1087960650.html

Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Bir kişi yaralandı, enkaz aramaları sürüyor

Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Bir kişi yaralandı, enkaz aramaları sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binada meydana gelen çökme nedeniyle yoldan geçen bir kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler enkaz altında kalan olup... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T23:48+0300

2024-09-12T23:48+0300

2024-09-12T23:55+0300

türkiye

enkaz

metruk yapı

fatih

bina

yaralı

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Fatih'te, Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Metruk halde olduğu belirtilen binada yaşanan çökmenin nedeni henüz bilinmezken, yoldan geçen bir kişinin yaralandığı bildirildi.İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.Açıklama DMM'den geldi: Binanın altında kalan yokOlayla ilgili son açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. İlk belirlemelere göre enkaz alında kalan kimsenin olmadığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/antalya-emniyet-mudurlugu-duyurdu-jahrein-gozaltina-alindi-1087959150.html

türkiye

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enkaz, metruk yapı, fatih, bina, yaralı