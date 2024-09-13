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Hulusi Akar'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e, 100 bin liralık manevi tazminat davası
Hulusi Akar'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e, 100 bin liralık manevi tazminat davası
Sputnik Türkiye
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi Asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.Ağır hakaret ve iftira suçlamasıDilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.Ne olmuştu?Eski Savunma Bakanı ve Milletvekili Hulusi Akar’ın eğitim üzerine yaptığı konuşma , hem sosyal medya hem de Türk basınında gündem olmuştu. Konuşmasında "eğitim bilgi değildir" vurgusu yapan Akar'ın şunları söylediği görülmüştü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/milletvekili-akar-egitimin-amaci-bilgi-degildir-allah-korkusudur-1087905145.html
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hulusi akar, özgür özel, chp, tazminat davası

Hulusi Akar'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e, 100 bin liralık manevi tazminat davası

16:40 13.09.2024 (güncellendi: 16:43 13.09.2024)
© FotoğrafMilletvekili Akar: Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmadır
Milletvekili Akar: Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmadır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi Asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

Ağır hakaret ve iftira suçlaması

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.
Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Eski Savunma Bakanı ve Milletvekili Hulusi Akar’ın eğitim üzerine yaptığı konuşma , hem sosyal medya hem de Türk basınında gündem olmuştu. Konuşmasında "eğitim bilgi değildir" vurgusu yapan Akar'ın şunları söylediği görülmüştü:

“Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki kuldan utanma.

Eğer biz dört on iki yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde, ondan sonra bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilemezse, bazı sıkıntılarımız var eğitimcilerimizin yakından bildiği gibi, şimdi gördüğünüz tablo; bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucu ile mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız."

Milletvekili Akar: Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmadır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
POLİTİKA
Hulusi Akar'ın sözleri gündemde: 'Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmadır'
11 Eylül, 13:55
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