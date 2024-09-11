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Hulusi Akar'ın sözleri gündemde: 'Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmadır'
Hulusi Akar'ın sözleri gündemde: 'Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmadır'
Sputnik Türkiye
Eski Savunma Bakanı ve Milletvekili Hulusi Akar’ın eğitim üzerine yaptığı konuşma , hem sosyal medya hem de Türk basınında gündem oldu. Videoda Akar'ın "Eğitim... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:55+0300
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Milletvekili Hulusi Akar, geçen aydan itibaren başladığı Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında Kayseri, Balıkkesir, Bilecik illerini ve ilçelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelmişti. Akar’ın tarihi ve yeri bilinmeyen bir etkinlikte eğitim ilgili yaptığı konuşma, başta sosyal medya olmak üzere pek çok mecrada yer aldı. Konuşmasında "eğitim bilgi değildir" vurgusu yapan Akar'ın şunları söylediği görülüyor: Akar: Analar çok veballiAkar'ın konuşmasının devamındaki 'anneler veballi' sözleri de eleştirilerin hedefinde yer aldı. Akar bu konuşmasında şunları kaydetti:
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Hulusi Akar'ın sözleri gündemde: 'Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanmadır'

13:55 11.09.2024 (güncellendi: 14:06 11.09.2024)
© FotoğrafMilletvekili Akar: Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmadır
Milletvekili Akar: Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmadır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Fotoğraf
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Eski Savunma Bakanı ve Milletvekili Hulusi Akar’ın eğitim üzerine yaptığı konuşma , hem sosyal medya hem de Türk basınında gündem oldu. Videoda Akar'ın "Eğitim bilgi değildir" sözleri yer alıyor. Akar'ın konuşmasının yeri ve tarihi ise çıkan haberlerde paylaşılmadı.
Milletvekili Hulusi Akar, geçen aydan itibaren başladığı Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında Kayseri, Balıkkesir, Bilecik illerini ve ilçelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelmişti. Akar’ın tarihi ve yeri bilinmeyen bir etkinlikte eğitim ilgili yaptığı konuşma, başta sosyal medya olmak üzere pek çok mecrada yer aldı.
Konuşmasında "eğitim bilgi değildir" vurgusu yapan Akar'ın şunları söylediği görülüyor:

“Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Bilgi meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki kuldan utanma.

Eğer biz dört on iki yaş arasındaki insanlara, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, efendim vatan sevgisini verirsek, millet sevgisini verirsek, bayrak sevgisini verirsek, bu başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde, ondan sonra bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin, bu çocuktan korkmayın.

Eğer bu verilemezse, bazı sıkıntılarımız var eğitimcilerimizin yakından bildiği gibi, şimdi gördüğünüz tablo; bu sefer ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT ile mi uğraşacaksınız, uyuşturucu ile mi uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Şaşırırsınız."

Akar: Analar çok veballi

Akar'ın konuşmasının devamındaki 'anneler veballi' sözleri de eleştirilerin hedefinde yer aldı. Akar bu konuşmasında şunları kaydetti:

Şimdi analar çok veballi. Çok veballi. Çocuklar küçükken daha sabah namaza kalkamaz, daha okula gidemez, daha eğitime gidemez, camiye gidemez vesaire. Yatsın uyusun. Babası gitsin diyor, anası gitmesin diyor. Bunu diyen anne aradan on sene geçiyor, on beş sene geçiyor. Çocuk laf dinlemez oluyor. Bu sefer de 'ben bu çocuğu ne yapacağım' diyor. Ablacığın başında bunu düşünecektin. Başında düşünecektin bunu.”

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