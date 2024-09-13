https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/gecici-gelir-ve-kurum-vergi-beyannameleri-icin-bugun-son-gun-1087984852.html

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün

Sputnik Türkiye

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin bugün gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Geçen yıl sonu itibarıyla cirosu 50... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T13:31+0300

2024-09-13T13:31+0300

2024-09-13T13:31+0300

ekonomi

mehmet şimşek

gelir

gelir vergisi

gelir idaresi başkanlığı

vergi

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Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin yarın gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgiye göre, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 13 Eylül Cuma günü sona eriyor.Söz konusu beyannamelerde enflasyon muhasebesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kolaylık kapsamında, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmaması kararlaştırılmıştı.Bakan Şimşek, bu kolaylıktan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurum vergisi mükellefinin yararlanacağını ifade etmişti.Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan işletmeler ile gelir veya kurum vergisi mükellefi olup bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri ise enflasyon muhasebesi kapsamında yer alıyor.Kapsam dışına çıkarılan mükelleflerin 13 Eylül'e kadar düzeltme beyannamesiyle herhangi bir ceza ve faiz ödemeden değişiklik yapabilme imkanı bulunuyor.

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