https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/simsek-son-3-ayda-235-puan-gerileyen-yillik-enflasyonun-eylulde-yuzde-50nin-altina-inmesi-1087978986.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Eylül'de yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor'
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Eylül'de yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor" dedi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:15+0300
2024-09-13T11:15+0300
2024-09-13T11:16+0300
ekonomi
enflasyon
mehmet şimşek
merkez bankası
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Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama yaptı:
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enflasyon, mehmet şimşek, merkez bankası
enflasyon, mehmet şimşek, merkez bankası
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 'Eylül'de yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor'
11:15 13.09.2024 (güncellendi: 11:16 13.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor" dedi.
Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama yaptı:
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. On bir aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor. 2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.