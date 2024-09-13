https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/galatasaray-teknik-direktoru-cenk-ergun-istifa-etti--1087984717.html
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa ettiğini duyurdu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T13:29+0300
2024-09-13T13:29+0300
2024-09-13T13:31+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
cenk ergün
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Galatarasay'ın Futbol Direktörü Cenk Ergün, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.Ergün, paylaştığı gönderi şunları yazdı:
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), cenk ergün
galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), cenk ergün
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti
13:29 13.09.2024 (güncellendi: 13:31 13.09.2024)
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa ettiğini duyurdu.
Galatarasay'ın Futbol Direktörü Cenk Ergün, Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.
Ergün, paylaştığı gönderi şunları yazdı:
Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.
İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.
Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım.
Saygılarımla.
Cenk Ergün