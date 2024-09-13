Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/futbolda-transfer-donemi-ne-zaman-bitiyor-1087967662.html
Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Sputnik Türkiye
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:01+0300
2024-09-13T08:01+0300
spor
transfer
transfer yasağı
futbol
fenerbahçe
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063960316_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5bdf0304ce6a96e4d583215658b76436.jpg
Futbolda yaz transferi dönemi sona eriyor.Transfer dönemi ne zaman sona erecek?Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla bitecek.Ara transfer dönemi ne zaman?"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeni-transfer-istanbula-geldi-mourinhonun-telefonuyla-kostic-fenerde-1087805926.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063960316_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43d7d3ee41cd3d5204d90ed810aa255b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
transfer dönemi ne zaman bitiyor, transfer sezonu, türkiye'de transfer ne zaman bitiyor, süper lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, transfer ne zaman bitecek, transfer sezonu ne zaman kapanıyor
transfer dönemi ne zaman bitiyor, transfer sezonu, türkiye'de transfer ne zaman bitiyor, süper lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, transfer ne zaman bitecek, transfer sezonu ne zaman kapanıyor

Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?

08:01 13.09.2024
© AADünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol
Dünya Kupası'nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı: 32 maçta 81 gol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
Abone ol
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek.
Futbolda yaz transferi dönemi sona eriyor.

Transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla bitecek.

Ara transfer dönemi ne zaman?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
Kostic Fener'de - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
SPOR
Yeni transfer İstanbul'a geldi: 'Mourinho'nun telefonuyla Kostic Fener'de'
9 Eylül, 06:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала