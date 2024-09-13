https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/futbolda-transfer-donemi-ne-zaman-bitiyor-1087967662.html
Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Sputnik Türkiye
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T08:01+0300
2024-09-13T08:01+0300
2024-09-13T08:01+0300
spor
transfer
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futbol
fenerbahçe
galatasaray
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Futbolda yaz transferi dönemi sona eriyor.Transfer dönemi ne zaman sona erecek?Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla bitecek.Ara transfer dönemi ne zaman?"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeni-transfer-istanbula-geldi-mourinhonun-telefonuyla-kostic-fenerde-1087805926.html
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transfer dönemi ne zaman bitiyor, transfer sezonu, türkiye'de transfer ne zaman bitiyor, süper lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, transfer ne zaman bitecek, transfer sezonu ne zaman kapanıyor
transfer dönemi ne zaman bitiyor, transfer sezonu, türkiye'de transfer ne zaman bitiyor, süper lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, transfer ne zaman bitecek, transfer sezonu ne zaman kapanıyor
Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek.
Futbolda yaz transferi dönemi sona eriyor.
Transfer dönemi ne zaman sona erecek?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla bitecek.
Ara transfer dönemi ne zaman?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.