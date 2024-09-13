https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/futbolda-transfer-donemi-ne-zaman-bitiyor-1087967662.html

Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Sputnik Türkiye

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün sona erecek. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

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Futbolda yaz transferi dönemi sona eriyor.Transfer dönemi ne zaman sona erecek?Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla bitecek.Ara transfer dönemi ne zaman?"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yeni-transfer-istanbula-geldi-mourinhonun-telefonuyla-kostic-fenerde-1087805926.html

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