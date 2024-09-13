https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingiliz-diplomatlar-izinsiz-olarak-yabanci-ajan-stklarin-toplantilarina-katildi-1087979140.html
FSB: İngiliz diplomatlar izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ STK’ların toplantılarına katıldı
FSB: İngiliz diplomatlar izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ STK’ların toplantılarına katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınır dışı etme kararı alınan İngiliz diplomatların Rusya’da izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ ilan edilen sivil toplum... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:14+0300
2024-09-13T11:14+0300
2024-09-13T11:26+0300
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan bir FSB yetkilisi, İngiltere’nin Rusya’ya diplomat kılığında casus gönderdiğini ve casusluk faaliyetlerini örtbas etmek için küçük çocukları kullandığını söyledi.Yetkili, “Açıkçası, yağmur altında Üçüncü Çevre Yolu boyunca, Moskova'yı boydan boya ve ormanlık alanlarda koşu yapma, şiddetli soğukta birkaç saat boyunca bankta oturmak amacıyla başkente komşu kentlere günübirlik ziyaretlerde bulunma ya da göçmenlerin çıkarları için lobi faaliyetlerinde bulunan ‘yabancı ajan’ STK'ların toplantılarına katıldıklarını güvenlik yetkililerinden gizlemek için sürekli toplu taşıma araçlarını ve taksileri değiştirme şeklindeki bu sirke katlanmaktan yorulduk” diye anlattı.“Sonuç olarak, diplomatik görgü kuralları söz konusu bile değil” diyen FSB yetkilisi, İngilizlerin yasadışı faaliyetlerinde çocuk ve gençleri kullandığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:FSB, İngiltere’nin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan deliller ışığında İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nin, çalışmalarında casusluk ve sabotaj belirtileri tespit edilen altı çalışanının sınır dışı edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ingiltere, casus, istihbarat, sınır dışı, diplomat, stk, yabancı ajan
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ingiltere, casus, istihbarat, sınır dışı, diplomat, stk, yabancı ajan
FSB: İngiliz diplomatlar izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ STK’ların toplantılarına katıldı
11:14 13.09.2024 (güncellendi: 11:26 13.09.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sınır dışı etme kararı alınan İngiliz diplomatların Rusya’da izinsiz olarak ‘yabancı ajan’ ilan edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) toplantılarına katıldığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan bir FSB yetkilisi, İngiltere’nin Rusya’ya diplomat kılığında casus gönderdiğini ve casusluk faaliyetlerini örtbas etmek için küçük çocukları kullandığını söyledi.
Yetkili, “Açıkçası, yağmur altında Üçüncü Çevre Yolu boyunca, Moskova'yı boydan boya ve ormanlık alanlarda koşu yapma, şiddetli soğukta birkaç saat boyunca bankta oturmak amacıyla başkente komşu kentlere günübirlik ziyaretlerde bulunma ya da göçmenlerin çıkarları için lobi faaliyetlerinde bulunan ‘yabancı ajan’ STK'ların toplantılarına katıldıklarını güvenlik yetkililerinden gizlemek için sürekli toplu taşıma araçlarını ve taksileri değiştirme şeklindeki bu sirke katlanmaktan yorulduk” diye anlattı.
“Sonuç olarak, diplomatik görgü kuralları söz konusu bile değil” diyen FSB yetkilisi, İngilizlerin yasadışı faaliyetlerinde çocuk ve gençleri kullandığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Evet, bu klasik bir İngiliz casusluğu. İzlemesi eğlenceli ama artık mümkün değil. Bu uygulamalara son vermeleri gerektiği yönündeki imalarımız İngilizler görmezden geliyor. Biz de bu altı adamı sınır dışı ederek işe başlamaya karar verdik.
FSB, İngiltere’nin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma çalışmalarında yer aldığını doğrulayan deliller ışığında İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’nin, çalışmalarında casusluk ve sabotaj belirtileri tespit edilen altı çalışanının sınır dışı edildiğini bildirmişti.