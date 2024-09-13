https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/filistin-adli-tip-raporuna-gore-eygiyi-olduren-kursun-duz-bir-cizgide-isabet-etmis-1087969292.html

Filistin Adli Tıp raporuna göre, Eygi'yi öldüren kurşun 'düz bir çizgide' isabet etmiş

Filistin Adli Tıp raporuna göre, Eygi'yi öldüren kurşun 'düz bir çizgide' isabet etmiş

Sputnik Türkiye

Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporuna göre, Eygi'yi başından hedef alan kurşununun 'neredeyse düz... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T09:22+0300

2024-09-13T09:22+0300

2024-09-13T09:25+0300

israil- filistin çatışması

ayşenur ezgi eygi

israil

batı şeria

abd

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Filistin Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" ifadesi kullanıldı. Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve yaşam belirtisi göstermediği raporda yer aldı. Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı belirlendi" ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu Eygi'nin 'doğrudan hedef alınmadığını' açıklamıştıİsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı açıklanmıştı. İsrail ordusu açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti. İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı. Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.Biden’ın Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarıABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" yanıtını vermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html

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ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, abd