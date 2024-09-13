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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/filistin-adli-tip-raporuna-gore-eygiyi-olduren-kursun-duz-bir-cizgide-isabet-etmis-1087969292.html
Filistin Adli Tıp raporuna göre, Eygi'yi öldüren kurşun 'düz bir çizgide' isabet etmiş
Filistin Adli Tıp raporuna göre, Eygi'yi öldüren kurşun 'düz bir çizgide' isabet etmiş
Sputnik Türkiye
Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporuna göre, Eygi'yi başından hedef alan kurşununun 'neredeyse düz... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T09:22+0300
2024-09-13T09:25+0300
israil- filistin çatışması
ayşenur ezgi eygi
israil
batı şeria
abd
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Filistin Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" ifadesi kullanıldı. Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve yaşam belirtisi göstermediği raporda yer aldı. Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı belirlendi" ifadelerine yer verildi.İsrail ordusu Eygi'nin 'doğrudan hedef alınmadığını' açıklamıştıİsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı açıklanmıştı. İsrail ordusu açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti. İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı. Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.Biden’ın Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarıABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" yanıtını vermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.
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ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, abd
ayşenur ezgi eygi , israil, batı şeria, abd

Filistin Adli Tıp raporuna göre, Eygi'yi öldüren kurşun 'düz bir çizgide' isabet etmiş

09:22 13.09.2024 (güncellendi: 09:25 13.09.2024)
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA-AW282353
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Filistin Adli Tıp Kurumu'nun Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için hazırladığı otopsi raporuna göre, Eygi'yi başından hedef alan kurşununun 'neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru isabet etti.'
Filistin Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" ifadesi kullanıldı. Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve yaşam belirtisi göstermediği raporda yer aldı.
Kurşunun Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda, "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı belirlendi" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu Eygi'nin 'doğrudan hedef alınmadığını' açıklamıştı

İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı açıklanmıştı. İsrail ordusu açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi’yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti. İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı. Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Biden’ın Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" yanıtını vermişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.
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