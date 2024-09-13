https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/eski-futbolcu-mesut-ozil-diyanet-isleri-baskani-erbas-ile-bir-araya-geldi-1087997438.html
Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’de cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T17:12+0300
2024-09-13T17:12+0300
2024-09-13T17:12+0300
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mesut özil
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futbol
avrupa futbol şampiyonası
almanya
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti. Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cumhurbaskani-erdogan-turkiyede-yabancilarin-okumasi-elestirilecek-degil-alkislanacak-bir-durumdur-1087988996.html
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mesut özil, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, almanya, ali erbaş
mesut özil, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, almanya, ali erbaş
Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’de cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.