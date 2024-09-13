https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/eski-futbolcu-mesut-ozil-diyanet-isleri-baskani-erbas-ile-bir-araya-geldi-1087997438.html

Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’de cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T17:12+0300

2024-09-13T17:12+0300

2024-09-13T17:12+0300

türkiye

mesut özil

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

avrupa futbol şampiyonası

almanya

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti. Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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mesut özil, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, almanya, ali erbaş