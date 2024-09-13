Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Narin için yazılan açıklamada hedef aile ve siyaset’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün: Sıla bebeğin sağlık durumu hala kritik
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinayetler..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
10 efsane şarkıcının öldükten sonra yayımlanan şarkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
15:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gürdeniz: Türkiye'ye KKTC'de hava ve deniz üsleri verilmeli
15:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:55
8 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
DNA Manipülasyonu Neden Yapıldı?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
19:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
20:04
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:14
3 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
20:24
7 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
20:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/eski-futbolcu-mesut-ozil-diyanet-isleri-baskani-erbas-ile-bir-araya-geldi-1087997438.html
Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’de cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T17:12+0300
2024-09-13T17:12+0300
türkiye
mesut özil
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
avrupa futbol şampiyonası
almanya
ali erbaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058712603_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_3aa4d4f140480dce8ba4de4c957f9434.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti. Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cumhurbaskani-erdogan-turkiyede-yabancilarin-okumasi-elestirilecek-degil-alkislanacak-bir-durumdur-1087988996.html
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0e/1058712603_31:0:1200:877_1920x0_80_0_0_830e0963282eaf60a93b5fe247895601.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mesut özil, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, almanya, ali erbaş
mesut özil, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, almanya, ali erbaş

Eski futbolcu Mesut Özil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile bir araya geldi

17:12 13.09.2024
© AAMesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı.
Mesut Özil, Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile Çilehane Camii’de cuma namazı sonrası bir araya geldi. Erbaş, gönüllü olarak caminin temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çilehane Camii'nde cuma namazı sonrası eski milli futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş ile Özil bir süre sohbet etti. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, gönüllü olarak cami temizliğine yardım eden Özil’e teşekkür etti.
Erbaş paylaşımında, “Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii’nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılması ile büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde 81 üniversitemiz var
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала