Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde 81 üniversitemiz var

Türkiye mezunları ülkemizden sonra da ülkemiz ekonomisine, turizmine, kültür diplomasine katkı veriyor. Bugün dünyada 7 milyonu aşkın uluslararası öğrenci mevcut. ABD, İngiltere, Almanya gibi devletler her yıl yabancı öğrencilerden milyarlarca dolar para kazanıyor, yani ekonomik olarak da büyük bir kaynak var. Türkiye mezunları ülkemizden sonra da ülkemiz ekonomisine, turizmine, kültür diplomasine katkı veriyor. Bugün dünyada 7 milyonu aşkın uluslararası öğrenci mevcut. ABD, İngiltere, Almanya gibi devletler her yıl yabancı öğrencilerden milyarlarca dolar para kazanıyor, yani ekonomik olarak da büyük bir kaynak var.

Türkiye'de ise okuyan 340 bin yabancı var. Bu öğrencilerin yüzde 95'i kendi imkanlarıyla okuyor, yani kendi cebinden karşılıyor. 3 milyar dolar misafir öğrencilerin katkısı Türkiye ekonomisine. 2010'ların başında bu 200 bin dolar seviyesindeydi. Bu eleştirilecek bir şey değil, alkışlanacak bir durumdur. Türkiye'de ise okuyan 340 bin yabancı var. Bu öğrencilerin yüzde 95'i kendi imkanlarıyla okuyor, yani kendi cebinden karşılıyor. 3 milyar dolar misafir öğrencilerin katkısı Türkiye ekonomisine. 2010'ların başında bu 200 bin dolar seviyesindeydi. Bu eleştirilecek bir şey değil, alkışlanacak bir durumdur.

Son yıllarda kökü dışardakiler tarafından ırkçı faşizm, ülkemizin gayretlerine sekte vurmaya başlandı. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrenci, turist ve yatırımcılara karşı nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Son yıllarda kökü dışardakiler tarafından ırkçı faşizm, ülkemizin gayretlerine sekte vurmaya başlandı. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrenci, turist ve yatırımcılara karşı nefret dalgası oluşturulmak isteniyor.

Türkiye'nin yumuşak gücüne ırkçılık zarar veriyor. Türkiye'de topyekün yabancı, müslüman düşmanlığı yapılmaktadır. Bunlar Türk düşmanlarının değirmenine su taşımaktadır. Gençlerimizin bu tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin yumuşak gücüne ırkçılık zarar veriyor. Türkiye'de topyekün yabancı, müslüman düşmanlığı yapılmaktadır. Bunlar Türk düşmanlarının değirmenine su taşımaktadır. Gençlerimizin bu tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz. Kimse bu beyaz sayfaya leke bulaştıramaz. Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz. Kimse bu beyaz sayfaya leke bulaştıramaz.

Gezi olaylarının ülkemize ekonomik masrafı 1,4 milyar dolardır. Dolaylı etkileriyle ürkütücü seviyelere ulaşıyor. Hem de ekonominin altın çağında olduğu bir dönemde. Tarih bilen herkes Gezi olaylarının gençlerin kendi kendine sokağa çıktığı bir olay olmadığını bilmektedir. Gezi olaylarının ülkemize ekonomik masrafı 1,4 milyar dolardır. Dolaylı etkileriyle ürkütücü seviyelere ulaşıyor. Hem de ekonominin altın çağında olduğu bir dönemde. Tarih bilen herkes Gezi olaylarının gençlerin kendi kendine sokağa çıktığı bir olay olmadığını bilmektedir.