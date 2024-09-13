DSÖ'nün Gazze'deki en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi

"Hasta ve yaralıların Gazze Şeridi'nden tahliyesine destek veren BAE'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz, böylece ihtiyaç duydukları acil bakımı alabiliyorlar. Bu ve diğer girişimlerin mümkün olanı göstereceğini ve daha fazla insan için daha fazla tahliyenin gerçekleşmesini sağlayacağını umuyoruz. Ve bir kez daha, Dünya Sağlık Örgütü ateşkes çağrısında bulunuyor."