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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dsonun-gazzedeki-en-buyuk-tahliye-operasyonu-yaklasik-100-hasta-baeye-tahliye-edildi-1087974806.html
DSÖ'nün Gazze'deki en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi
DSÖ'nün Gazze'deki en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliği yaparak 11 Eylül'de Gazze Şeridi'nden 97 ağır yaralı ve hastayı, 155 aile üyesi ve 142... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:40+0300
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Gazze'de aralarında kapsamlı tedaviye ihtiyaç duyan kanser hastaları da olmak üzere 97 hasta ve yaralıyı aileleri eşliğinde Kerem Ebu Selam sınır kapısından geçerek İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan hayati tıbbi tedavi almaları için Abu Dabi'ye getirildi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliye operasyonuyla ilgili şunları söyledi: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar Gazze'den 1.655 hastanın tahliye edilmesini sağladığını vurgulayarak "Bugünkü uçuşla tahliye edilenlerin sayısı toplamda 1.917'den fazla hasta ve aile üyesine ulaştı" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kuzey-korenin-yeni-hamlesi-uranyum-zenginlestirme-tesisini-kamuoyuna-duyurdu-1087974906.html
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DSÖ'nün Gazze'deki en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi

10:40 13.09.2024
© FotoğrafDSÖ'den Gazze'den en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi
DSÖ'den Gazze'den en büyük tahliye operasyonu: Yaklaşık 100 hasta BAE'ye tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliği yaparak 11 Eylül'de Gazze Şeridi'nden 97 ağır yaralı ve hastayı, 155 aile üyesi ve 142 çocuğu, Abu Dabi'ye tahliye etmek üzere acil bir insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.
Gazze'de aralarında kapsamlı tedaviye ihtiyaç duyan kanser hastaları da olmak üzere 97 hasta ve yaralıyı aileleri eşliğinde Kerem Ebu Selam sınır kapısından geçerek İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan hayati tıbbi tedavi almaları için Abu Dabi'ye getirildi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliye operasyonuyla ilgili şunları söyledi:

"Hasta ve yaralıların Gazze Şeridi'nden tahliyesine destek veren BAE'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz, böylece ihtiyaç duydukları acil bakımı alabiliyorlar. Bu ve diğer girişimlerin mümkün olanı göstereceğini ve daha fazla insan için daha fazla tahliyenin gerçekleşmesini sağlayacağını umuyoruz. Ve bir kez daha, Dünya Sağlık Örgütü ateşkes çağrısında bulunuyor."

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar Gazze'den 1.655 hastanın tahliye edilmesini sağladığını vurgulayarak "Bugünkü uçuşla tahliye edilenlerin sayısı toplamda 1.917'den fazla hasta ve aile üyesine ulaştı" denildi.
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