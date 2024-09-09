https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/dso-duyurdu-gazzede-446-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087830069.html
DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den beri devam eden çocuk felci aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:58+0300
2024-09-09T17:58+0300
2024-09-09T18:01+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ, Gazze Şeridi'nde 'çocuk felci aşılama kampanyası' kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, bölgede yaşanan riske değinerek 31 Ağustos tarihinde çocuk felci aşısı çalışmalarını başlattı. Aşılama çalışmalarının sona erdiğini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 446 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olduğunu açıkladı.'446 binden fazla çocuk aşılandı'DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından aşı çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Gazze'nin güneyindeki çocuk felci aşılama kampanyası, aşılamanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi" dedi.Gazze'de ateşkes bitti mi?Aşı çalışmaları kapsamında 31 Ağustos tarihinde başlayan ateşkes 12 Eylül tarihinde sona erecek. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus aşılama çalışmaları sırasında gelen ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filistinde-oldurulen-turk-aktivist-eygi-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1087826600.html
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israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, çocuk felci, aşı, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), dsö
israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, çocuk felci, aşı, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), dsö
DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
17:58 09.09.2024 (güncellendi: 18:01 09.09.2024)
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den beri devam eden çocuk felci aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 446 binden fazla çocuğun aşılandığını açıkladı. Peki, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde son durum ne?
DSÖ, Gazze Şeridi'nde 'çocuk felci aşılama kampanyası' kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, bölgede yaşanan riske değinerek 31 Ağustos tarihinde çocuk felci aşısı çalışmalarını başlattı. Aşılama çalışmalarının sona erdiğini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 446 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olduğunu açıkladı.
'446 binden fazla çocuk aşılandı'
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından aşı çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Gazze'nin güneyindeki çocuk felci aşılama kampanyası, aşılamanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi" dedi.
Gazze'de ateşkes bitti mi?
Aşı çalışmaları kapsamında 31 Ağustos tarihinde başlayan ateşkes 12 Eylül tarihinde sona erecek. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus aşılama çalışmaları sırasında gelen ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanmasını istedi.