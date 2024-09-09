https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/dso-duyurdu-gazzede-446-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087830069.html

DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı

DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den beri devam eden çocuk felci aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T17:58+0300

2024-09-09T17:58+0300

2024-09-09T18:01+0300

dünya

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

gazze sağlık bakanlığı

çocuk felci

aşı

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

dsö

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DSÖ, Gazze Şeridi'nde 'çocuk felci aşılama kampanyası' kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, bölgede yaşanan riske değinerek 31 Ağustos tarihinde çocuk felci aşısı çalışmalarını başlattı. Aşılama çalışmalarının sona erdiğini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 446 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olduğunu açıkladı.'446 binden fazla çocuk aşılandı'DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından aşı çalışmalarının devam edeceğini belirterek "Gazze'nin güneyindeki çocuk felci aşılama kampanyası, aşılamanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi" dedi.Gazze'de ateşkes bitti mi?Aşı çalışmaları kapsamında 31 Ağustos tarihinde başlayan ateşkes 12 Eylül tarihinde sona erecek. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus aşılama çalışmaları sırasında gelen ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/filistinde-oldurulen-turk-aktivist-eygi-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1087826600.html

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israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, çocuk felci, aşı, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), dsö