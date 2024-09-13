https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/devlet-bahcelinin-hayatini-kaybettigi-iddialarina-yanit-konuyla-ilgili-tahkikatlar-vakit-1087961222.html

Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'

Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiği iddialarına, partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yanıt verdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T00:20+0300

2024-09-13T00:20+0300

2024-09-13T00:24+0300

türkiye

devlet bahçeli

mhp

dezenformasyon

içişleri bakanlığı

sosyal medya

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddialarına, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdemir, Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının MHP tarafından tespit edildiğini vurguladı.Özdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rtukten-halk-tvye-bahceli-ile-ilgili-kullanilan-ifadeler-nedeniyle-yaptirim--1087919976.html

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