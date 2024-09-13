https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/devlet-bahcelinin-hayatini-kaybettigi-iddialarina-yanit-konuyla-ilgili-tahkikatlar-vakit-1087961222.html
Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'
Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiği iddialarına, partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yanıt verdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T00:20+0300
2024-09-13T00:20+0300
2024-09-13T00:24+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
dezenformasyon
içişleri bakanlığı
sosyal medya
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddialarına, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdemir, Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının MHP tarafından tespit edildiğini vurguladı.Özdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rtukten-halk-tvye-bahceli-ile-ilgili-kullanilan-ifadeler-nedeniyle-yaptirim--1087919976.html
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Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'
00:20 13.09.2024 (güncellendi: 00:24 13.09.2024)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiği iddialarına, partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yanıt verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddialarına, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdemir, Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının MHP tarafından tespit edildiğini vurguladı.
Özdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır."