Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/devlet-bahcelinin-hayatini-kaybettigi-iddialarina-yanit-konuyla-ilgili-tahkikatlar-vakit-1087961222.html
Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'
Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiği iddialarına, partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yanıt verdi. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T00:20+0300
2024-09-13T00:24+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
dezenformasyon
içişleri bakanlığı
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201790_0:112:3440:2047_1920x0_80_0_0_4ef379aa0d1c4e115140d10d0c66f9b0.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddialarına, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdemir, Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının MHP tarafından tespit edildiğini vurguladı.Özdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rtukten-halk-tvye-bahceli-ile-ilgili-kullanilan-ifadeler-nedeniyle-yaptirim--1087919976.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201790_604:0:3333:2047_1920x0_80_0_0_37b2c63b6dd797f9a5faecb821e69292.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli öldü mü, bahçeli öldü mü, devlet bahçeli, devle bahçeli kaç yaşında, devlet bahçeli son dakika, devlet bahçeli öldü, devlet bahçeli öldümü, devlet bahçeli ye ne oldu son dakika, devlet bahçeli'ye ne oldu,
devlet bahçeli öldü mü, bahçeli öldü mü, devlet bahçeli, devle bahçeli kaç yaşında, devlet bahçeli son dakika, devlet bahçeli öldü, devlet bahçeli öldümü, devlet bahçeli ye ne oldu son dakika, devlet bahçeli'ye ne oldu,

Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybettiği iddialarına yanıt: 'Konuyla ilgili tahkikatlar vakit kaybetmeksizin başlamıştır'

00:20 13.09.2024 (güncellendi: 00:24 13.09.2024)
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yayılan hayatını kaybettiği iddialarına, partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yanıt verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medyada yayılan Devlet Bahçeli'nin öldüğü iddialarına, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özdemir, Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının MHP tarafından tespit edildiğini vurguladı.
Özdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır."
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
RTÜK'ten Halk TV'ye Bahçeli ile ilgili kullanılan ifadeler nedeniyle yaptırım
11 Eylül, 21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала