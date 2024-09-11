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RTÜK'ten Halk TV'ye Bahçeli ile ilgili kullanılan ifadeler nedeniyle yaptırım
RTÜK'ten Halk TV'ye Bahçeli ile ilgili kullanılan ifadeler nedeniyle yaptırım
Sputnik Türkiye
LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in Halk TV'deki yayın sırasında MHP lideri Bahçeli hakkındaki ifadeleriyle ilgili RTÜK, televizyon kanalına idari para cezası... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T21:13+0300
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türkiye
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halk tv
ceza
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü. RTÜK, sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun hazırladığı 'Sansürsüz' adlı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uyguladı.RTÜK'ün olağan toplantısında 'Sansürsüz' programın da LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in alaycı ifadelerinin Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verildi. Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/devlet-bhcelinin-hayati-kitap-oluyor-1087881244.html
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rtük, halk tv, ceza, devlet bahçeli
rtük, halk tv, ceza, devlet bahçeli

RTÜK'ten Halk TV'ye Bahçeli ile ilgili kullanılan ifadeler nedeniyle yaptırım

21:13 11.09.2024
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in Halk TV'deki yayın sırasında MHP lideri Bahçeli hakkındaki ifadeleriyle ilgili RTÜK, televizyon kanalına idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü.
RTÜK, sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun hazırladığı 'Sansürsüz' adlı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uyguladı.
RTÜK'ün olağan toplantısında 'Sansürsüz' programın da LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in alaycı ifadelerinin Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verildi.
Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
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