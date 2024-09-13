https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cumhurbaskani-erdogandan-gezi-parki-aciklamasi-1088002619.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gezi Parkı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gezi Parkı' açıklaması
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gezi Parkı olayları' hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T19:59+0300
2024-09-13T19:59+0300
2024-09-13T20:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özür
özür dilemek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi Parkı olayları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Parkı olayları hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in özür açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.Türkiye'ye olayların 1.4 milyar dolar zarar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar'Özür dilemesi gereken kişilerin haftalarca sokakları ateşe veren, polise saldıranlar ve belediye otobüslerini ateşe verenler olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'Oy tercihlerinden dolayı suçlamaz iradesini asla sorgulamayız'Hangi partiye oy verirse versin vatandaşların oy tercihlerinden dolayı suçlanamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Milletin hakkını, hukukunu savunmak, saldırılar karşısında milletin iradesinin namusunu korumak bizim asli görevimizdir. Hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızı oy tercihlerinden dolayı suçlamaz, iradesini asla sorgulamayız. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca bunu yaptık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tdk-baskani-osman-mertten-ortak-turk-alfabesi-aciklamasi-vatandasimiz-tabelalari-okuyabilecek-1088002193.html
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recep tayyip erdoğan, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özür, özür dilemek
recep tayyip erdoğan, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özür, özür dilemek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gezi Parkı' açıklaması
19:59 13.09.2024 (güncellendi: 20:26 13.09.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gezi Parkı olayları' hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in özür açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl özür dilemesi gereken kişilerin polise saldıranlar ve otobüs yakanlar olması gerektiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi Parkı olayları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Parkı olayları hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in özür açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Türkiye'ye olayların 1.4 milyar dolar zarar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Birkaç ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olaylarının Türkiye’ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolardır. Özür dilemesi gerekenler faizlerin tarihimizin en düşük seviyesine indiği, IMF borcumuzun kapandığı bir dönemde ülkemize milyarlarca dolar fatura çıkartanlardır. Türk ekonomisinin en parlak dönemini yaşadığı günlerde alevlendirilen bu olaylarla ülkemize karşı büyük bir komplo kurulmuştur. Tarih bilen, ekonomi bilen, küresel siyaseti doğru okuyabilen herkes Gezi olaylarının, birilerinin iddia ettiği gibi gençlerin heyecanına verilemeyecek kadar çok katmanlı bir senaryonun parçası olduğunu anlayacaktır. Milleti ve millî iradeyi hedef alan bir kalkışmayı meşru bir demokratik eylem olarak göremeyiz.
'Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar'
Özür dilemesi gereken kişilerin haftalarca sokakları ateşe veren, polise saldıranlar ve belediye otobüslerini ateşe verenler olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Türkiye’ye milyarlarca dolar faturası olan böyle bir kalkışma üzerinden kendilerince bir özür bahsi açanlara şunu söylemek isterim: Evet, 11 sene sonra da olsa, çok geç de olsa bu hadiseyle ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve millî iradeyi savunanlar değildir. Tam tersine bu hadisede asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerilime, kargaşaya boğanlardır. Çıkıp özür dilemesi gerekenler Atatürk Kültür Merkezi’nin duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir. Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, belediye otobüslerini ateşe verenler, esnafın camını çerçevesini indirenlerdir. Biz siyasetçiyiz…
'Oy tercihlerinden dolayı suçlamaz iradesini asla sorgulamayız'
Hangi partiye oy verirse versin vatandaşların oy tercihlerinden dolayı suçlanamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Milletin hakkını, hukukunu savunmak, saldırılar karşısında milletin iradesinin namusunu korumak bizim asli görevimizdir. Hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızı oy tercihlerinden dolayı suçlamaz, iradesini asla sorgulamayız. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca bunu yaptık. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz'' dedi.