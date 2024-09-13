https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-getirdigi-kisitlamalari-kaldirmaya-hazir-degil-1087961900.html

‘ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya hazır değil’

‘ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya hazır değil’

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara getirdiği kısıtlamaların... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T01:27+0300

2024-09-13T01:27+0300

2024-09-13T01:27+0300

ukrayna krizi

vedant patel

abd dışişleri bakanlığı

ukrayna

rusya

ukrayna ordusu

kısıtlama

silah

nato

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Ukrayna ordusunun Amerikan uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına uyguladığı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmaya hazır olmadığını ve bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.CNN'e konuşan Patel, “Bu konuda herhangi bir politika değişikliğine ilişkin bir duyurum olmayacak ve kesinlikle spekülasyon yapmayacağım” diyerek, ABD yönetiminin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-nato-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-katilimi-tartisiyor-1087958923.html

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vedant patel, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, kısıtlama, silah, nato, joe biden, vladimir putin, cnn