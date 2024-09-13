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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-getirdigi-kisitlamalari-kaldirmaya-hazir-degil-1087961900.html
‘ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya hazır değil’
‘ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya hazır değil’
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara getirdiği kısıtlamaların... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T01:27+0300
2024-09-13T01:27+0300
ukrayna krizi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Ukrayna ordusunun Amerikan uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına uyguladığı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmaya hazır olmadığını ve bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.CNN'e konuşan Patel, “Bu konuda herhangi bir politika değişikliğine ilişkin bir duyurum olmayacak ve kesinlikle spekülasyon yapmayacağım” diyerek, ABD yönetiminin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-nato-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-katilimi-tartisiyor-1087958923.html
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vedant patel, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, kısıtlama, silah, nato, joe biden, vladimir putin, cnn
vedant patel, abd dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, kısıtlama, silah, nato, joe biden, vladimir putin, cnn

‘ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına getirdiği kısıtlamaları kaldırmaya hazır değil’

01:27 13.09.2024
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılara getirdiği kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmaya hazır olmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Ukrayna ordusunun Amerikan uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına uyguladığı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmaya hazır olmadığını ve bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.
CNN'e konuşan Patel, “Bu konuda herhangi bir politika değişikliğine ilişkin bir duyurum olmayacak ve kesinlikle spekülasyon yapmayacağım” diyerek, ABD yönetiminin bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.
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