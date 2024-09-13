CHP Genel Başkanı Özel'den 'erken seçim' açıklaması: 'Son tarih 2025 Kasım'

Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne, milletvekillerine, parti meclisine, ısrarla söylediğim bir hususu buradan da tekrar etmek istiyorum; Cumhuriyet Halk Partisi, artık muhalefet partisi değildir. Nasıl muhalefet edeceğine, nasıl karşı çıkacağına, nasıl itiraz edeceğine karar veren bir süreci çoktan geride bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Kuruluş itibarıyla da girdiği son seçimler itibarıyla da anketler itibarıyla da bugün sahadaki beklenti ve gördüğümüz toplumsal karşılık itibarıyla da öyledir.

Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir. Bu geri sayım sürecini, büyük bir mutlulukla büyük bir şevkle tadını çıkararak değil, canımızı dişimize katarak ve çalışarak tamamlamak zorundayız çünkü yük ağırdır. En basitinden 22 yıllık bir enkaz önümüzdedir.