Özgür Özel: Genel seçime 6 ay kala gelin erken seçime gidelim derseniz biz yokuz

''Toplumdaki erken seçim beklentisi, seçimden hemen sonra yüzde 25 civarındayken, bugün anketlere göre bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda. Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada.

Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok.

AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar. Kutuplaşmak, gerilim çıkarmak istediler. Tüm süreci bunun üzerinden tarif etmek istediler.

Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar.''