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Cezaevine götürülecekken elleri kelepçeli halde kaçtı: Camide saklanırken yakalandı
Cezaevine götürülecekken elleri kelepçeli halde kaçtı: Camide saklanırken yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de motosiklet hırsızlığı suçundan cezaevine götürülmek üzere olan bir zanlı, elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süren aramaları... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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hırsız
hırsızlık
kaçak
firar
firari
cezaevi
izmir
cami
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İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlının cezaevine götürülmek üzereyken elleri kelepçeli bir şekilde kaçması sonucu polis ekipleri harekete geçti.Zanlının kaçmasının ardından polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan titiz ve uzun süren çalışmalar sonucunda zanlı, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklanırken yakalandı. Zanlı, yakalandıktan sonra güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fatihte-3-katli-bina-coktu-bir-kisi-yaralandi-enkaz-aramalari-suruyor-1087960650.html
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motosiklet, hırsız, hırsızlık, kaçak, firar, firari, cezaevi, izmir, cami
motosiklet, hırsız, hırsızlık, kaçak, firar, firari, cezaevi, izmir, cami

Cezaevine götürülecekken elleri kelepçeli halde kaçtı: Camide saklanırken yakalandı

00:52 13.09.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк / Multimedya arşivine gidinKelepçe
Kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк
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İzmir'de motosiklet hırsızlığı suçundan cezaevine götürülmek üzere olan bir zanlı, elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süren aramaları sonucunda bir camide saklandığı belirlendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlının cezaevine götürülmek üzereyken elleri kelepçeli bir şekilde kaçması sonucu polis ekipleri harekete geçti.
Zanlının kaçmasının ardından polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan titiz ve uzun süren çalışmalar sonucunda zanlı, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklanırken yakalandı. Zanlı, yakalandıktan sonra güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi.
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