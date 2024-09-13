https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/cezaevine-goturulecekken-elleri-kelepceli-halde-kacti-camide-saklanirken-yakalandi-1087961740.html

Cezaevine götürülecekken elleri kelepçeli halde kaçtı: Camide saklanırken yakalandı

Cezaevine götürülecekken elleri kelepçeli halde kaçtı: Camide saklanırken yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de motosiklet hırsızlığı suçundan cezaevine götürülmek üzere olan bir zanlı, elleri kelepçeli bir şekilde kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süren aramaları... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T00:52+0300

2024-09-13T00:52+0300

2024-09-13T00:52+0300

türkiye

motosiklet

hırsız

hırsızlık

kaçak

firar

firari

cezaevi

izmir

cami

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060314886_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_6d5331a5fc2e0bbf2d1d3908a6f4c755.jpg

İzmir'in Çeşme ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlının cezaevine götürülmek üzereyken elleri kelepçeli bir şekilde kaçması sonucu polis ekipleri harekete geçti.Zanlının kaçmasının ardından polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan titiz ve uzun süren çalışmalar sonucunda zanlı, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir camide saklanırken yakalandı. Zanlı, yakalandıktan sonra güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fatihte-3-katli-bina-coktu-bir-kisi-yaralandi-enkaz-aramalari-suruyor-1087960650.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motosiklet, hırsız, hırsızlık, kaçak, firar, firari, cezaevi, izmir, cami