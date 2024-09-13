https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/buzulun-neden-oldugu-200-metrelik-tsunaminin-etkisi-gunler-surdu-1087972141.html
Buzulun neden olduğu 200 metrelik tsunaminin etkisi günler sürdü
Buzulun neden olduğu 200 metrelik tsunaminin etkisi günler sürdü
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Grönland 'de bir fiyortta meydana gelen 200 metrelik bir tsunaminin toplamda 9 gün süren ve okyanusları etkileyen titreşimler yaydığını... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:55+0300
2024-09-13T10:55+0300
2024-09-13T10:55+0300
yaşam
iklim değişikliği
tsunami
buzul
grönland
danimarka
araştırma
sismik arama
sismik hareket
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Grönland fiyordunda meydana gelen devasa bir heyelan, dokuz gün boyunca süren ve Dünya'yı etkileyen bir dalgayı tetiklediği bildirildi.Geçen sene Eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler sismik sinyaller algıladı ve bilim insanlarını sinyalin nereden geldiğini araştırmaya yönlendirdiği bildirildi.Buzuldan bir parça kopmasıyla oluşan heyelanın 200 metrelik bir tsunamiyi tetiklediği sonra bu dalganın dar bir fiyortta sıkıştığı, 9 gün boyunca dar alanda ileri geri hareket ederek titreşimler ürettiği anlaşıldığı duyuruldu.Bilim insanları, Grönland dağlarından meydana gelen buzul erimesi sonucu oluşan olan heyelanların iklim değişikliğiyle birlikte daha sık meydana geldiğini söylüyor.'Tanımlanamayan sismik nesne'Science dergisinde yayımlanan araştırmanın, Danimarka Donanması ekipleri ve bir grup uluslararası bilim insanlarının birlikte çalışmasıyla yürütüldüğü bildirildi.Sismik sinyalin ilk alındığı zamanda depreme benzemediğini söyleyen bilim adamları bu duruma 'tanımlanamayan sismik nesne' ismini verdiklerini ve araştırmalara başlandığını bildirdiler.Grönland'da yapılan araştırmalar sonucunda, uzak bir fiyortta tsunaminin meydana geldiğini, 25 milyon metreküp kayanın suya çarparak 200 metre yüksekliğinde bir tsunamiye neden olduğu bulundu.Özellikle tsunamiye neden olan bu tarz heyelanlarda artış görüldüğünü bildiren bilim insanları, bu durumu 'dünya çapında hissedilen iklim değişikliğinin ayaklarımızın altına bulunan kabuğu etkilediği ilk olay' olarak niteliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/alp-daglarinda-zirveye-tirmanan-iki-dagci-duserek-yasamlarini-yitirdi-1087639992.html
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iklim değişikliği, tsunami, buzul, grönland, danimarka, araştırma, sismik arama, sismik hareket
iklim değişikliği, tsunami, buzul, grönland, danimarka, araştırma, sismik arama, sismik hareket
Buzulun neden olduğu 200 metrelik tsunaminin etkisi günler sürdü
Bilim insanları, Grönland 'de bir fiyortta meydana gelen 200 metrelik bir tsunaminin toplamda 9 gün süren ve okyanusları etkileyen titreşimler yaydığını bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda 25 milyon metreküplük bir buzulun yarattığı tsunaminin, dar bir alana sıkışmış olduğu ve günler süren depremlere neden olduğu açıklandı.
Grönland fiyordunda meydana gelen devasa bir heyelan, dokuz gün boyunca süren ve Dünya'yı etkileyen bir dalgayı tetiklediği bildirildi.
Geçen sene Eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler sismik sinyaller algıladı ve bilim insanlarını sinyalin nereden geldiğini araştırmaya yönlendirdiği bildirildi.
Buzuldan bir parça kopmasıyla oluşan heyelanın 200 metrelik bir tsunamiyi tetiklediği sonra bu dalganın dar bir fiyortta sıkıştığı, 9 gün boyunca dar alanda ileri geri hareket ederek titreşimler ürettiği anlaşıldığı duyuruldu.
Bilim insanları, Grönland dağlarından meydana gelen buzul erimesi sonucu oluşan olan heyelanların iklim değişikliğiyle birlikte daha sık meydana geldiğini söylüyor.
'Tanımlanamayan sismik nesne'
Science dergisinde yayımlanan araştırmanın, Danimarka Donanması ekipleri ve bir grup uluslararası bilim insanlarının birlikte çalışmasıyla yürütüldüğü bildirildi.
Sismik sinyalin ilk alındığı zamanda depreme benzemediğini söyleyen bilim adamları bu duruma 'tanımlanamayan sismik nesne' ismini verdiklerini ve araştırmalara başlandığını bildirdiler.
Grönland'da yapılan araştırmalar sonucunda, uzak bir fiyortta tsunaminin meydana geldiğini, 25 milyon metreküp kayanın suya çarparak 200 metre yüksekliğinde bir tsunamiye neden olduğu bulundu.
Özellikle tsunamiye neden olan bu tarz heyelanlarda artış görüldüğünü bildiren bilim insanları, bu durumu 'dünya çapında hissedilen iklim değişikliğinin ayaklarımızın altına bulunan kabuğu etkilediği ilk olay' olarak niteliyor.