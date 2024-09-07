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Boeing Starliner uzay aracı dünyaya boş döndü: Astronotlar görevlerine uzay aracı olmadan devam ediyor
Boeing Starliner uzay aracı dünyaya boş döndü: Astronotlar görevlerine uzay aracı olmadan devam ediyor
Sputnik Türkiye
Boeing Starliner uzay aracıyla sekiz günlük göreve çıkan 2 astronot, uzay aracında yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı uzayda mahsur kaldı. 5 Haziran'da... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T09:59+0300
2024-09-07T09:59+0300
2024-09-07T09:59+0300
yaşam
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
uzay aracı
boeing
nasa
astronot
mahsur kalma
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Boeing tarafından NASA ile yapılan sözleşme çerçevesinde inşa edilen Starliner Uzay Aracı, 5 Haziran 2024 tarihinde iki NASA astronuyla ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Sekiz günlük yolculuk, teknik sorunlar nedeniyle sekiz aylık bir yolculuğa dönüştü.Boeing'in Starliner uzay aracı Dünya'ya altı saatlik dönüş yolculuğunu tamamlarken taşıması gereken astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bıraktı.Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beklemeye devam edecekleri bildirildi. Şubat ayında gönderilmesi planlanan SpaceX Crew Dragon ile geri dönecekleri bildirilen astronotların uzayda kalış süresi sekiz aya kadar uzamış olacak.Boş Starliner uzay aracı, bir süredir yörüngedeki laboratuvardan ayrılıp otonom modda seyahat ediyordu. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın içindeyken fırlatma sırasında teknik sorunlar yaşayan kapsül, astronotları eve geri döndürmek için çok riskli bulunduğundan tekrardan kullanılmama kararı alındı.'Astronotlar yeni görevlerine uyum sağlamış durumda'Uluslararası Uzay İstasyonu müdürü Dana Weigel, astronotlarla iletişim halinde olduğunu ve her ikisinin de uzatılmış görevlerine uyum sağladıklarını bildirdi. Daha önceden uzayda uzun süreli kalış görevleri tamamlamış olan iki astronot, sağlıklı kalmak için gereken egzersiz programlarını uyguladıklarını ve istasyonda sekiz aylık kalışları için ihtiyaç duydukları tüm donanıma sahip oldukları bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/uzayda-mahsur-kalan-nasa-astronotu-kapsulde-kalp-atisi-sesleri-duydugunu-raporladi-bunun-ne-1087575848.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uzay aracı, boeing, nasa, astronot, mahsur kalma
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uzay aracı, boeing, nasa, astronot, mahsur kalma
Boeing Starliner uzay aracı dünyaya boş döndü: Astronotlar görevlerine uzay aracı olmadan devam ediyor
Boeing Starliner uzay aracıyla sekiz günlük göreve çıkan 2 astronot, uzay aracında yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı uzayda mahsur kaldı. 5 Haziran'da yolculuğa çıkan Starliner uzay aracı, astronotları uzayda bırakarak dünyaya geri döndü.
Boeing tarafından NASA ile yapılan sözleşme çerçevesinde inşa edilen Starliner Uzay Aracı, 5 Haziran 2024 tarihinde iki NASA astronuyla ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Sekiz günlük yolculuk, teknik sorunlar nedeniyle sekiz aylık bir yolculuğa dönüştü.
Boeing'in Starliner uzay aracı Dünya'ya altı saatlik dönüş yolculuğunu tamamlarken taşıması gereken astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bıraktı.
Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda beklemeye devam edecekleri bildirildi. Şubat ayında gönderilmesi planlanan SpaceX Crew Dragon ile geri dönecekleri bildirilen astronotların uzayda kalış süresi sekiz aya kadar uzamış olacak.
Boş Starliner uzay aracı, bir süredir yörüngedeki laboratuvardan ayrılıp otonom modda seyahat ediyordu. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın içindeyken fırlatma sırasında teknik sorunlar yaşayan kapsül, astronotları eve geri döndürmek için çok riskli bulunduğundan tekrardan kullanılmama kararı alındı.
'Astronotlar yeni görevlerine uyum sağlamış durumda'
Uluslararası Uzay İstasyonu müdürü Dana Weigel, astronotlarla iletişim halinde olduğunu ve her ikisinin de uzatılmış görevlerine uyum sağladıklarını bildirdi.
Daha önceden uzayda uzun süreli kalış görevleri tamamlamış olan iki astronot, sağlıklı kalmak için gereken egzersiz programlarını uyguladıklarını ve istasyonda sekiz aylık kalışları için ihtiyaç duydukları tüm donanıma sahip oldukları bildirildi.