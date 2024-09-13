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Bir milyon 864 bin 867 aday pazar günü KPSS'ye girecek
Bir milyon 864 bin 867 aday pazar günü KPSS'ye girecek
Sputnik Türkiye
Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim, pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınava bu yıl iki milyona yakın aday başvurdu. Sınav sonuçları 4... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-09-13T11:11+0300
yaşam
kpss
ösym başkanı bayram ali ersoy
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Pazar günü yapılacak sınav hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu belirtirken, "Başvurulardan 900 bin 148’i kadın, 964 bin 719’u ise erkek adaylardan oluşuyor. Sınav 81 il ve Lefkoşa’da yapılacak. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda sınav merkezlerine 19 ekleme yaptık ve merkez sayımızı 227’ye çıkardık" dedi. Sınavda beş bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacağını dile getiren Ersoy şu bilgileri paylaştı; Sınava 3 bin 908 engelli adayın katılacağını aktaran Ersoy, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizdi. Sonuçlar 4 Ekim'de açıklanacakSınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir illerinden yapıldığını ifade etti. Ersoy, “Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adaylarımızın sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamaları faydalı olacaktır. Sınava katılacak adaylara başarılar diliyorum” dedi. Sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.
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Bir milyon 864 bin 867 aday pazar günü KPSS'ye girecek

10:58 13.09.2024 (güncellendi: 11:11 13.09.2024)
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KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
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Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim, pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınava bu yıl iki milyona yakın aday başvurdu. Sınav sonuçları 4 Ekim'de açıklanacak.
Pazar günü yapılacak sınav hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu belirtirken, "Başvurulardan 900 bin 148’i kadın, 964 bin 719’u ise erkek adaylardan oluşuyor. Sınav 81 il ve Lefkoşa’da yapılacak. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda sınav merkezlerine 19 ekleme yaptık ve merkez sayımızı 227’ye çıkardık" dedi.
Sınavda beş bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacağını dile getiren Ersoy şu bilgileri paylaştı;
"KPSS Ortaöğretim, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.25’te sona erecek. Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. İhtiyaç duyacakları alanlara ilişkin bilgilendirici yazılı ve görsel materyaller kendilerine aktarıldı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak."
Sınava 3 bin 908 engelli adayın katılacağını aktaran Ersoy, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizdi.

Sonuçlar 4 Ekim'de açıklanacak

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir illerinden yapıldığını ifade etti. Ersoy, “Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adaylarımızın sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamaları faydalı olacaktır. Sınava katılacak adaylara başarılar diliyorum” dedi. Sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
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