https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bir-milyon-864-bin-867-aday-pazar-gunu-kpss-sinavina-girecek-1087977392.html

Bir milyon 864 bin 867 aday pazar günü KPSS'ye girecek

Bir milyon 864 bin 867 aday pazar günü KPSS'ye girecek

Sputnik Türkiye

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim, pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Sınava bu yıl iki milyona yakın aday başvurdu. Sınav sonuçları 4... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:58+0300

2024-09-13T10:58+0300

2024-09-13T11:11+0300

yaşam

kpss

ösym başkanı bayram ali ersoy

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Pazar günü yapılacak sınav hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu belirtirken, "Başvurulardan 900 bin 148’i kadın, 964 bin 719’u ise erkek adaylardan oluşuyor. Sınav 81 il ve Lefkoşa’da yapılacak. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda sınav merkezlerine 19 ekleme yaptık ve merkez sayımızı 227’ye çıkardık" dedi. Sınavda beş bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacağını dile getiren Ersoy şu bilgileri paylaştı; Sınava 3 bin 908 engelli adayın katılacağını aktaran Ersoy, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizdi. Sonuçlar 4 Ekim'de açıklanacakSınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını aktaran ÖSYM Başkanı Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir illerinden yapıldığını ifade etti. Ersoy, “Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adaylarımızın sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamaları faydalı olacaktır. Sınava katılacak adaylara başarılar diliyorum” dedi. Sınav sonuçları 4 Ekim tarihinde açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kpss-soru-kitapciklari-ve-cevaplari-yayimlandi-1087507636.html

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