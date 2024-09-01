https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kpss-soru-kitapciklari-ve-cevaplari-yayimlandi-1087507636.html

KPSS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

KPSS soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans Sınavında adaylara 120 soru sorulmuştu. ÖSYM... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024-09-01T15:27+0300

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2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.2024 KPSS ön lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde düzenlendi. Yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltildi. Kısa süre sonra ÖSYM internet sitesinden sorular ve cevapları paylaşıma açıldı.KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı nerede?Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soru-cevap kataloğuna https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?1 Eylül 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sayfasından duyurulacak.

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