https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-biden-ve-starmer-gorusmesinde-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-herhangi-bir-karar-1088007688.html

Beyaz Saray: Biden ve Starmer görüşmesinde Rusya’ya yönelik saldırılara ilişkin herhangi bir karar beklenmiyor

Beyaz Saray: Biden ve Starmer görüşmesinde Rusya’ya yönelik saldırılara ilişkin herhangi bir karar beklenmiyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden ile Starmer arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T23:52+0300

2024-09-13T23:52+0300

2024-09-13T23:51+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

karine jean-pierre

joe biden

keir starmer

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rusya

ukrayna ordusu

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dmitriy peskov

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna ordusuna Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarının derinliklerine saldırmasına izin verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama beklenmediğini söyledi.‘Biden-Starmer görüşmesi sonrasında Ukrayna ordusunun Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılarına izin verilmesine ilişkin bir karar beklenip beklenmediği sorusunu’ Karine Jean-Pierre “Görüşme sonrasında bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasını beklemiyorum. Politikada bir değişiklik yok" şeklinde yanıtladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.

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