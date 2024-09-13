https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/beyaz-saray-biden-ve-starmer-gorusmesinde-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-herhangi-bir-karar-1088007688.html
Beyaz Saray: Biden ve Starmer görüşmesinde Rusya’ya yönelik saldırılara ilişkin herhangi bir karar beklenmiyor
Beyaz Saray: Biden ve Starmer görüşmesinde Rusya’ya yönelik saldırılara ilişkin herhangi bir karar beklenmiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden ile Starmer arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T23:52+0300
2024-09-13T23:52+0300
2024-09-13T23:51+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
karine jean-pierre
joe biden
keir starmer
ukrayna
rusya
ukrayna ordusu
batı
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264403_0:149:2883:1770_1920x0_80_0_0_1ef2de3b23aca9dcdf268a6f57679512.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna ordusuna Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarının derinliklerine saldırmasına izin verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama beklenmediğini söyledi.‘Biden-Starmer görüşmesi sonrasında Ukrayna ordusunun Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılarına izin verilmesine ilişkin bir karar beklenip beklenmediği sorusunu’ Karine Jean-Pierre “Görüşme sonrasında bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasını beklemiyorum. Politikada bir değişiklik yok" şeklinde yanıtladı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-rtyi-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etmek-amaciyla-gizli-operasyonlara-katilmakla-1088005447.html
ukrayna
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264403_161:0:2720:1919_1920x0_80_0_0_2facdeb4355613154c316c45d98c0c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyaz saray, karine jean-pierre, joe biden, keir starmer, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, batı, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, avrupa
beyaz saray, karine jean-pierre, joe biden, keir starmer, ukrayna, rusya, ukrayna ordusu, batı, dmitriy peskov, vladimir putin, nato, avrupa
Beyaz Saray: Biden ve Starmer görüşmesinde Rusya’ya yönelik saldırılara ilişkin herhangi bir karar beklenmiyor
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden ile Starmer arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin herhangi bir açıklama beklenmediği belirtildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında yapılacak görüşmenin ardından Ukrayna ordusuna Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarının derinliklerine saldırmasına izin verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama beklenmediğini söyledi.
‘Biden-Starmer görüşmesi sonrasında Ukrayna ordusunun Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılarına izin verilmesine ilişkin bir karar beklenip beklenmediği sorusunu’ Karine Jean-Pierre “Görüşme sonrasında bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasını beklemiyorum. Politikada bir değişiklik yok" şeklinde yanıtladı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarının derinliklerine yönelik olası saldırıların sonuçları hakkındaki sözlerinin gerekli adreslere ulaştığından şüpheleri olmadığını söylemişti.
Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.