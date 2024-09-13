https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bati-basini-abd-ukraynayi-atacms-fuzeleriyle-hangi-rus-stratejik-hedeflerini-vuracagi-konusunda-1087999753.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'yı ATACMS füzeleriyle hangi Rus stratejik hedeflerini vuracağı konusunda yönlendiriyor
Batı basını: ABD, Ukrayna'yı ATACMS füzeleriyle hangi Rus stratejik hedeflerini vuracağı konusunda yönlendiriyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kiev’i, ATACMS füzelerini sadece Rusya için yüksek stratejik öneme sahip hedeflere yönelik saldırılarda kullanmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:41+0300
2024-09-13T18:41+0300
2024-09-13T18:40+0300
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CNN'in Amerikalı bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, sınırlı sayıda ATACMS füzelerine sahip olması nedeniyle Ukrayna'yı bu silahları sadece Rusya için yüksek stratejik öneme sahip hedeflere yönelik saldırılarda kullanmaya ikna etmeye çalışıyor.Haberde, “ABD Savunma Bakanlığı'nın sahip olduğu uzun menzilli sistem sayısı sınırlı. Bu nedenle ABD, Ukrayna'yı, stratejik önemi çok az olduğunu düşündüğü Rusya'daki farklı hedefler yerine, bu silahları maksimum etki sağlayacak şekilde kullanmaya ikna etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca Beyaz Saray'ın, Kırım'ı ve yarımadanın yakınında bulunan savaş gemilerini ATACMS'in etkin kullanımı için en uygun hedefler olarak gördüğü kaydedildi.Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ingiliz-basini-ukrayna-ordusunda-cok-az-storm-shadow-fuzesi-kaldi-1087979873.html
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abd, ukrayna, atacms, rusya, saldırı, kiev, beyaz saray, batı, vladimir putin, nato, avrupa
abd, ukrayna, atacms, rusya, saldırı, kiev, beyaz saray, batı, vladimir putin, nato, avrupa
Batı basını: ABD, Ukrayna'yı ATACMS füzeleriyle hangi Rus stratejik hedeflerini vuracağı konusunda yönlendiriyor
ABD’nin Kiev’i, ATACMS füzelerini sadece Rusya için yüksek stratejik öneme sahip hedeflere yönelik saldırılarda kullanmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
CNN'in Amerikalı bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre ABD, sınırlı sayıda ATACMS füzelerine sahip olması nedeniyle Ukrayna'yı bu silahları sadece Rusya için yüksek stratejik öneme sahip hedeflere yönelik saldırılarda kullanmaya ikna etmeye çalışıyor.
Haberde, “ABD Savunma Bakanlığı'nın sahip olduğu uzun menzilli sistem sayısı sınırlı. Bu nedenle ABD, Ukrayna'yı, stratejik önemi çok az olduğunu düşündüğü Rusya'daki farklı hedefler yerine, bu silahları maksimum etki sağlayacak şekilde kullanmaya ikna etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca Beyaz Saray'ın, Kırım'ı ve yarımadanın yakınında bulunan savaş gemilerini ATACMS'in etkin kullanımı için en uygun hedefler olarak gördüğü kaydedildi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti.
Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.