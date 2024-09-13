https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bakan-memisoglundan-elektronik-sigara-aciklamasi-lutfen-dikkatli-olalim-1087998504.html
Bakan Memişoğlu'ndan elektronik sigara açıklaması: 'Lütfen dikkatli olalım'
Bakan Memişoğlu'ndan elektronik sigara açıklaması: 'Lütfen dikkatli olalım'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Konya ziyareti kapsamında Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile temaslarda... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:02+0300
2024-09-13T18:02+0300
2024-09-13T18:10+0300
türkiye
elektronik
elektronik sigara
kemal memişoğlu
halk
sağlık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
dünya sağlık örgütü (who)
sağlık kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086966621_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_4744cad9c3d85cd613b7f6094b4f93a0.jpg
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlığını tehdit eden 3 husus olduğunu belirterek elektronik sigara konusunda açıklama yaptı.Konya'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Ardından Karatay Şehit Uzman Doktor Ekrem Karakaya Sağlık Merkezi'ne ziyarete giden Bakan Memişoğlu burada basın mensuplarına açıklama yaptı.'Konya hem sağlığıyla hem eğitimiyle örnek şehrimiz'Türkiye'de sağlık alanından çok iyi seviyelere gelindiğini belirterek Karatay Sağlık Merkezi'ni hizmete sunan Karatay Belediyesi'ne teşekkür eden Bakan Memişoğlu şunları söyledi:'Elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım'Elektronik sigara tehlikesine dikkat çeken Bakan Memişoğlu halka sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını belirterek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dso-duyurdu-gazze-seridinde-560-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087997776.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/11/1086966621_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9cdde921ac5a0b0ed4da9097c984fad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elektronik, elektronik sigara, kemal memişoğlu, halk, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), sağlık kartı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile hekimliği
elektronik, elektronik sigara, kemal memişoğlu, halk, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), sağlık kartı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile hekimliği
Bakan Memişoğlu'ndan elektronik sigara açıklaması: 'Lütfen dikkatli olalım'
18:02 13.09.2024 (güncellendi: 18:10 13.09.2024)
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Konya ziyareti kapsamında Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile temaslarda bulundu. Daha sonra Karatay Şehit Uzman Doktor Ekrem Karakaya Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu burada basın mensuplarına puf ve elektronik sigara konusunda konuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlığını tehdit eden 3 husus olduğunu belirterek elektronik sigara konusunda açıklama yaptı.
Konya'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü. Ardından Karatay Şehit Uzman Doktor Ekrem Karakaya Sağlık Merkezi'ne ziyarete giden Bakan Memişoğlu burada basın mensuplarına açıklama yaptı.
'Konya hem sağlığıyla hem eğitimiyle örnek şehrimiz'
Türkiye'de sağlık alanından çok iyi seviyelere gelindiğini belirterek Karatay Sağlık Merkezi'ni hizmete sunan Karatay Belediyesi'ne teşekkür eden Bakan Memişoğlu şunları söyledi:
Konya hem üretimiyle hem tarımıyla hem sağlığıyla hem eğitimiyle örnek şehrimiz. Gerçekten hem şehircilik anlamında hem de diğer alanlarda örnek şehrimiz. Sağlıkta da çok iyi yerlerde var ve biz bunun daha iyi olması için ne yapabiliriz onun için geldik. İstişare ettik. Gördüğünüz gibi sağlıklı hayat merkezinin olduğu, aile sağlığı merkezinin olduğu, aynı zamanda olduğu ve yerel yönetimlerin milletin ve devletin bir araya gelip böyle güzel yapılarda basın toplantısı yapıyoruz. Burayı yapan, hizmete sunan Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Örnek arkadaşlarımıza burada her bir hekim arkadaşımıza, çalışan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şehir hastanesiyle, üniversite hastaneleriyle, 225 sağlık ocağıyla, aile sağlığı merkezi gerçekten Konya sağlıkta da çok iyi yerlerde. İnşallah bizlerin de katkısı olacak. Bugün yeni hastanelerle ilgili, yeni ağız diş sağlığı, Meram Eğitim Araştırma Hastanesiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah milletimize daha iyi şekilde onları da hizmete sunmak için planlamalar yapacağız. Biz insanlarımıza hizmet etmek istediğimiz için buradayız.
'Elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım'
Elektronik sigara tehlikesine dikkat çeken Bakan Memişoğlu halka sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını belirterek şöyle konuştu:
Özellikle topluma birkaç mesaj vermek istiyorum. Toplum için her zaman en büyük üç tane riski olduğunu söylüyoruz. Birincisi kilo, düzgün beslenme, sağlıklı beslenme. İkincisi bağımlılık. Özellikle tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşünüyoruz. Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir bunlar. Bir üçüncüsü de hareketsizlik. Burası sağlıklı hayat merkezleri, aile sağlığı merkezlerimiz hem diyetisyeni, hem fizyoterapistiyle, hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için her türlü danışacağımız, bilgi alacağımız yerler. Hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebileceği en önemli yerlerdir. Toplumumuza öncelikli olarak, aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını, psikoloğuna kadar fizyoterapistinden diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar, ücretsiz bu hizmetlerin buralarda veriliyor.