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Avrupa'da okullarda 'akıllı telefon yasağı' yaygınlaşıyor: Hangi ülkelerde yasak, hangi ülkelerde sınırlama getirildi?
Avrupa'da okullarda 'akıllı telefon yasağı' yaygınlaşıyor: Hangi ülkelerde yasak, hangi ülkelerde sınırlama getirildi?
Sputnik Türkiye
Ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele etmek için bir çok Avrupa ülkesi, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklama kararı aldı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:49+0300
2024-09-13T11:51+0300
yaşam
çocuk
cep telefonu yasağı
avrupa birliği
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okullarda cep telefonu yasağı
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Avrupa'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla, hükümetler arka arkaya çeşitli derecelerdeki okullarda akıllı telefonları yasaklama kararı alıyor. Bazı ülkeler uygulamayı değerlendirirken bazılarında ise yasak yerine inisiyatif okullara bırakılıyor ve giderek daha fazla sayıda okul, akıllı telefon kullanımını kısıtlıyor.Eski moda denilerek protesto edildiMacaristan'da alınan karar, ay başında öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından 'eski moda' olduğu gerekçesiyle protestolara neden oldu. Ancak giderek daha fazla ülke, okulların çoğunda öğrencilerin sınıfta dizüstü bilgisayar kullanıyor olmasının, dijital dünyayla gerekli bağlantıyı sağladığını, daha az akran zorbalığı ve daha etkili öğrenme hedefiyle akıllı telefonların okullarda kullanımının yasaklanmasını kararlaştırıyor.Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorİtalya'da ve (bölgesel olarak) İspanya'da halihazırda bulunan uygulamaya son olarak Hollanda katıldı. Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.Öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek.Hollanda'dan kısa süre önce Belçika'da da Fransızca eğitim veren okulların bağlı olduğu Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE) benzer bir karar aldı. Fransızca eğitim veren 373 okulda, 26 Ağustos'ta başlayan 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklandı.Daha fazla taciz suçu doğuruyor Öncesinde tüm okullar kendi kurallarını uyguluyordu. Buna göre bazı okullar, her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken bazıları ise esneklik gösteriyordu. WBE kararını, öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaşmalarını ve bunların, giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurması olarak gerekçelendirdi.Çantadan çıkarmaları yasakYunanistan'da alınan karar göre, öğrenciler okula telefonlarıyla gelebilecek ancak çantalarından çıkaramayacak. 'Cep telefonları çantada' sloganıyla başlatılan uygulamanın, telefon kullanımının öğrenme sürecini ve konsantrasyonu olumsuz etkilemesi nedeniyle başlatıldığı bildirildi.Dolaplarına kilitleyeceklerFransa'da 200 kadar orta dereceli okulda öğrencilerin telefonlarını dolaplarına kilitlemesini öngören bir pilot uygulama başlatılacak. Eğitim Bakanlığı, uygulamanın başarılı olması halinde yasağı 2025'te ülke geneline yaymayı hedefliyor.İrlanda'da 16 yaş altı öğrencilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması seçeneği tartışılıyor.Danimarka'da okulların yüzde 90'ında yasakAlmanya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan'da da okullar kendi uygulamalarına sahip. Ancak bu ülkelerde, okullar kendi tesislerinde telefon kullanımını sınırlamak için önlemler alıyor.Örneğin Danimarka'da okulların yaklaşık yüzde 90'ının cep telefonu kullanımını yasakladığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/belcikada-373-okulda-akilli-telefon-kullanimi-yasaklandi-1087134782.html
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çocuk, cep telefonu yasağı, avrupa birliği, almanya, fransa, danimarka, okullarda cep telefonu yasağı
çocuk, cep telefonu yasağı, avrupa birliği, almanya, fransa, danimarka, okullarda cep telefonu yasağı

Avrupa'da okullarda 'akıllı telefon yasağı' yaygınlaşıyor: Hangi ülkelerde yasak, hangi ülkelerde sınırlama getirildi?

11:49 13.09.2024 (güncellendi: 11:51 13.09.2024)
© PixabayAkıllı telefon, kadın
Akıllı telefon, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Pixabay
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Ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele etmek için bir çok Avrupa ülkesi, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklama kararı aldı.
Avrupa'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla, hükümetler arka arkaya çeşitli derecelerdeki okullarda akıllı telefonları yasaklama kararı alıyor. Bazı ülkeler uygulamayı değerlendirirken bazılarında ise yasak yerine inisiyatif okullara bırakılıyor ve giderek daha fazla sayıda okul, akıllı telefon kullanımını kısıtlıyor.

Eski moda denilerek protesto edildi

Macaristan'da alınan karar, ay başında öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından 'eski moda' olduğu gerekçesiyle protestolara neden oldu. Ancak giderek daha fazla ülke, okulların çoğunda öğrencilerin sınıfta dizüstü bilgisayar kullanıyor olmasının, dijital dünyayla gerekli bağlantıyı sağladığını, daha az akran zorbalığı ve daha etkili öğrenme hedefiyle akıllı telefonların okullarda kullanımının yasaklanmasını kararlaştırıyor.

Öğrencilerin dikkatini dağıtıyor

İtalya'da ve (bölgesel olarak) İspanya'da halihazırda bulunan uygulamaya son olarak Hollanda katıldı. Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.
Öğrencilerin akıllı telefonları sadece ilgili derslerde öğretim amaçlı ya da sağlık nedenleri ile fiziksel engeller gibi istisnai durumlarda kullanmasına izin verilecek.
Hollanda'dan kısa süre önce Belçika'da da Fransızca eğitim veren okulların bağlı olduğu Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE) benzer bir karar aldı. Fransızca eğitim veren 373 okulda, 26 Ağustos'ta başlayan 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklandı.

Daha fazla taciz suçu doğuruyor

Öncesinde tüm okullar kendi kurallarını uyguluyordu. Buna göre bazı okullar, her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken bazıları ise esneklik gösteriyordu. WBE kararını, öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaşmalarını ve bunların, giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurması olarak gerekçelendirdi.

Çantadan çıkarmaları yasak

Yunanistan'da alınan karar göre, öğrenciler okula telefonlarıyla gelebilecek ancak çantalarından çıkaramayacak. 'Cep telefonları çantada' sloganıyla başlatılan uygulamanın, telefon kullanımının öğrenme sürecini ve konsantrasyonu olumsuz etkilemesi nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Dolaplarına kilitleyecekler

Fransa'da 200 kadar orta dereceli okulda öğrencilerin telefonlarını dolaplarına kilitlemesini öngören bir pilot uygulama başlatılacak. Eğitim Bakanlığı, uygulamanın başarılı olması halinde yasağı 2025'te ülke geneline yaymayı hedefliyor.
İrlanda'da 16 yaş altı öğrencilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması seçeneği tartışılıyor.

Danimarka'da okulların yüzde 90'ında yasak

Almanya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan'da da okullar kendi uygulamalarına sahip. Ancak bu ülkelerde, okullar kendi tesislerinde telefon kullanımını sınırlamak için önlemler alıyor.
Örneğin Danimarka'da okulların yaklaşık yüzde 90'ının cep telefonu kullanımını yasakladığı biliniyor.

Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
DÜNYA
Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
22 Ağustos, 11:43
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