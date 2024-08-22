https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/belcikada-373-okulda-akilli-telefon-kullanimi-yasaklandi-1087134782.html

Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Belçika, başkent Brüksel ve Fransızca konuşulan bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasakladı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T11:43+0300

2024-08-22T11:43+0300

2024-08-22T11:43+0300

dünya

belçika

akıllı telefon

yasaklama

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Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.Taciz suçu doğurduğu için yasaklandıWBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/los-angelesta-devlet-okullari-cep-telefonu-ve-sosyal-medya-kullanimini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1084996363.html

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