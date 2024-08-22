https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/belcikada-373-okulda-akilli-telefon-kullanimi-yasaklandi-1087134782.html
Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Belçika, başkent Brüksel ve Fransızca konuşulan bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasakladı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T11:43+0300
2024-08-22T11:43+0300
2024-08-22T11:43+0300
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belçika
akıllı telefon
yasaklama
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Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.Taciz suçu doğurduğu için yasaklandıWBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/los-angelesta-devlet-okullari-cep-telefonu-ve-sosyal-medya-kullanimini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1084996363.html
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belçika, akıllı telefon, yasaklama
belçika, akıllı telefon, yasaklama
Belçika'da 373 okulda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Belçika, başkent Brüksel ve Fransızca konuşulan bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasakladı.
Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.
Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.
Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.
Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.
Taciz suçu doğurduğu için yasaklandı
WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.