Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde tutuklamalar
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/assangein-dava-arkadasi-batida-ifade-ozgurlugu-donemi-sona-eriyor-1087976520.html
Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor
Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ‘ifade özgürlüğü’ mücadelesindeki dava arkadaşı Avustralyalı siyasetçi McRae, Batı'da ifade özgürlüğü döneminin Rus... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:39+0300
2024-09-13T10:41+0300
dünya
avustralya
wikileaks
julian assange
batı
abd
avrupa
rusya
ifade özgürlüğü
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087976063_0:0:895:503_1920x0_80_0_0_ba0c2f443f6e08edb5165aac39af89a5.png
Avustralya yerel siyasetinin önde gelen ismi Adrian McRae, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.McRae, “Belli ki Batı’da, ifade özgürlüğü çağının üzerindeki güneş hızla batıyor. ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Rus medya kuruluşlarına yönelik son siyasi sansür dalgası, iktidarlarımızın bilgi akışını kontrol etmek ve dolayısıyla kitlelerinin zihinlerini manipüle etmek için son çırpınışlarına nasıl umutsuzca sarıldıklarını gösteren rahatsız edici ve distopik bir gerçeklik” ifadesini kullandı.İfade özgürlüğünün korunacağı umudunun bir tek Rusya ve BRICS ülkelerinde kaldığını dile getiren McRae, BRICS Gazeteciler Birliği’nin Rusya’daki Kazan Digital Week 2024 uluslararası forumu kapsamında düzenlediği ‘Dijital Çok Kutuplulukta İfade Özgürlüğü: Güvenceler ve Riskler’ başlıklı çevrimiçi konferansına Julian Assange’ın babası John Shipton’un da katıldığını belirterek şunu dedi:Batı’nın, uzun süredir savunduğu ifade özgürlüğü ideallerinin altını oymaya devam ettiğini ve demokrasinin yavaş ve acılar içinde can çekiştiğini söyleyen McRae, “Demokrasinin gelişebilmesi için insanların çok çeşitli görüşlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesi gerekir. Bu olmadan dengeli demokratik kararlar alamayız. İnsanlar hangi haberleri okuyacaklarını, izleyeceklerini ve dinleyeceklerini seçmeyi hak ediyor. Seçim olmadan demokrasi olmaz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html
avustralya
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087976063_0:0:865:649_1920x0_80_0_0_2419495ee3f0e5f86577b9c829371d8e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya, wikileaks, julian assange, batı, abd, avrupa, rusya, ifade özgürlüğü, yaptırım, rus medyası, brics, john shipton, demokrasi
avustralya, wikileaks, julian assange, batı, abd, avrupa, rusya, ifade özgürlüğü, yaptırım, rus medyası, brics, john shipton, demokrasi

Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor

10:39 13.09.2024 (güncellendi: 10:41 13.09.2024)
© Fotoğraf : A Current AffairAvustralyalı siyasetçi Adrian McRae
Avustralyalı siyasetçi Adrian McRae - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf : A Current Affair
Abone ol
WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ‘ifade özgürlüğü’ mücadelesindeki dava arkadaşı Avustralyalı siyasetçi McRae, Batı'da ifade özgürlüğü döneminin Rus medyasına uygulanan yaptırımlarla sona ererken Rusya ve BRICS’in ifade özgürlüğünü korumaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.
Avustralya yerel siyasetinin önde gelen ismi Adrian McRae, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.
McRae, “Belli ki Batı’da, ifade özgürlüğü çağının üzerindeki güneş hızla batıyor. ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Rus medya kuruluşlarına yönelik son siyasi sansür dalgası, iktidarlarımızın bilgi akışını kontrol etmek ve dolayısıyla kitlelerinin zihinlerini manipüle etmek için son çırpınışlarına nasıl umutsuzca sarıldıklarını gösteren rahatsız edici ve distopik bir gerçeklik” ifadesini kullandı.
İfade özgürlüğünün korunacağı umudunun bir tek Rusya ve BRICS ülkelerinde kaldığını dile getiren McRae, BRICS Gazeteciler Birliği’nin Rusya’daki Kazan Digital Week 2024 uluslararası forumu kapsamında düzenlediği ‘Dijital Çok Kutuplulukta İfade Özgürlüğü: Güvenceler ve Riskler’ başlıklı çevrimiçi konferansına Julian Assange’ın babası John Shipton’un da katıldığını belirterek şunu dedi:
BRICS Gazeteciler Birliği'nin, büyük dostum ve ilham kaynağım John Shipton'a 2024 BRICS Barışın Sesi Ödülü'nü verdiğini görmek beklenmedik bir sürpriz oldu. Gerçeği dile getirme, yayma ve yayınlama ‘suçu’ nedeniyle Batı'daki karanlık güçler tarafından bu kadar alenen zulme uğramış ve hatta hapsedilmiş bir aileye böyle bir ödül sadece Rusya'da ve belki de BRICS örgütünün içinde bu kadar kolay verilebilir.
Batı’nın, uzun süredir savunduğu ifade özgürlüğü ideallerinin altını oymaya devam ettiğini ve demokrasinin yavaş ve acılar içinde can çekiştiğini söyleyen McRae, “Demokrasinin gelişebilmesi için insanların çok çeşitli görüşlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesi gerekir. Bu olmadan dengeli demokratik kararlar alamayız. İnsanlar hangi haberleri okuyacaklarını, izleyeceklerini ve dinleyeceklerini seçmeyi hak ediyor. Seçim olmadan demokrasi olmaz” diye ekledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
DÜNYA
FSB: İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yıkıcı faaliyetlerine ilişkin deliller elde edildi
08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала