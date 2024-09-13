https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/assangein-dava-arkadasi-batida-ifade-ozgurlugu-donemi-sona-eriyor-1087976520.html
Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor
Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor
Sputnik Türkiye
WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ‘ifade özgürlüğü’ mücadelesindeki dava arkadaşı Avustralyalı siyasetçi McRae, Batı'da ifade özgürlüğü döneminin Rus... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:39+0300
2024-09-13T10:39+0300
2024-09-13T10:41+0300
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Avustralya yerel siyasetinin önde gelen ismi Adrian McRae, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.McRae, “Belli ki Batı’da, ifade özgürlüğü çağının üzerindeki güneş hızla batıyor. ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Rus medya kuruluşlarına yönelik son siyasi sansür dalgası, iktidarlarımızın bilgi akışını kontrol etmek ve dolayısıyla kitlelerinin zihinlerini manipüle etmek için son çırpınışlarına nasıl umutsuzca sarıldıklarını gösteren rahatsız edici ve distopik bir gerçeklik” ifadesini kullandı.İfade özgürlüğünün korunacağı umudunun bir tek Rusya ve BRICS ülkelerinde kaldığını dile getiren McRae, BRICS Gazeteciler Birliği’nin Rusya’daki Kazan Digital Week 2024 uluslararası forumu kapsamında düzenlediği ‘Dijital Çok Kutuplulukta İfade Özgürlüğü: Güvenceler ve Riskler’ başlıklı çevrimiçi konferansına Julian Assange’ın babası John Shipton’un da katıldığını belirterek şunu dedi:Batı’nın, uzun süredir savunduğu ifade özgürlüğü ideallerinin altını oymaya devam ettiğini ve demokrasinin yavaş ve acılar içinde can çekiştiğini söyleyen McRae, “Demokrasinin gelişebilmesi için insanların çok çeşitli görüşlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesi gerekir. Bu olmadan dengeli demokratik kararlar alamayız. İnsanlar hangi haberleri okuyacaklarını, izleyeceklerini ve dinleyeceklerini seçmeyi hak ediyor. Seçim olmadan demokrasi olmaz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html
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avustralya, wikileaks, julian assange, batı, abd, avrupa, rusya, ifade özgürlüğü, yaptırım, rus medyası, brics, john shipton, demokrasi
avustralya, wikileaks, julian assange, batı, abd, avrupa, rusya, ifade özgürlüğü, yaptırım, rus medyası, brics, john shipton, demokrasi
Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor
10:39 13.09.2024 (güncellendi: 10:41 13.09.2024)
WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ‘ifade özgürlüğü’ mücadelesindeki dava arkadaşı Avustralyalı siyasetçi McRae, Batı'da ifade özgürlüğü döneminin Rus medyasına uygulanan yaptırımlarla sona ererken Rusya ve BRICS’in ifade özgürlüğünü korumaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.
Avustralya yerel siyasetinin önde gelen ismi Adrian McRae, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.
McRae, “Belli ki Batı’da, ifade özgürlüğü çağının üzerindeki güneş hızla batıyor. ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Rus medya kuruluşlarına yönelik son siyasi sansür dalgası, iktidarlarımızın bilgi akışını kontrol etmek ve dolayısıyla kitlelerinin zihinlerini manipüle etmek için son çırpınışlarına nasıl umutsuzca sarıldıklarını gösteren rahatsız edici ve distopik bir gerçeklik” ifadesini kullandı.
İfade özgürlüğünün korunacağı umudunun bir tek Rusya ve BRICS ülkelerinde kaldığını dile getiren McRae, BRICS Gazeteciler Birliği’nin Rusya’daki Kazan Digital Week 2024 uluslararası forumu kapsamında düzenlediği ‘Dijital Çok Kutuplulukta İfade Özgürlüğü: Güvenceler ve Riskler’ başlıklı çevrimiçi konferansına Julian Assange’ın babası John Shipton’un da katıldığını belirterek şunu dedi:
BRICS Gazeteciler Birliği'nin, büyük dostum ve ilham kaynağım John Shipton'a 2024 BRICS Barışın Sesi Ödülü'nü verdiğini görmek beklenmedik bir sürpriz oldu. Gerçeği dile getirme, yayma ve yayınlama ‘suçu’ nedeniyle Batı'daki karanlık güçler tarafından bu kadar alenen zulme uğramış ve hatta hapsedilmiş bir aileye böyle bir ödül sadece Rusya'da ve belki de BRICS örgütünün içinde bu kadar kolay verilebilir.
Batı’nın, uzun süredir savunduğu ifade özgürlüğü ideallerinin altını oymaya devam ettiğini ve demokrasinin yavaş ve acılar içinde can çekiştiğini söyleyen McRae, “Demokrasinin gelişebilmesi için insanların çok çeşitli görüşlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesi gerekir. Bu olmadan dengeli demokratik kararlar alamayız. İnsanlar hangi haberleri okuyacaklarını, izleyeceklerini ve dinleyeceklerini seçmeyi hak ediyor. Seçim olmadan demokrasi olmaz” diye ekledi.