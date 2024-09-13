https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/assangein-dava-arkadasi-batida-ifade-ozgurlugu-donemi-sona-eriyor-1087976520.html

Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor

Assange’ın dava arkadaşı: Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor

Sputnik Türkiye

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ‘ifade özgürlüğü’ mücadelesindeki dava arkadaşı Avustralyalı siyasetçi McRae, Batı'da ifade özgürlüğü döneminin Rus... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T10:39+0300

2024-09-13T10:39+0300

2024-09-13T10:41+0300

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Avustralya yerel siyasetinin önde gelen ismi Adrian McRae, Sputnik’e açıklamasında, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.McRae, “Belli ki Batı’da, ifade özgürlüğü çağının üzerindeki güneş hızla batıyor. ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren Rus medya kuruluşlarına yönelik son siyasi sansür dalgası, iktidarlarımızın bilgi akışını kontrol etmek ve dolayısıyla kitlelerinin zihinlerini manipüle etmek için son çırpınışlarına nasıl umutsuzca sarıldıklarını gösteren rahatsız edici ve distopik bir gerçeklik” ifadesini kullandı.İfade özgürlüğünün korunacağı umudunun bir tek Rusya ve BRICS ülkelerinde kaldığını dile getiren McRae, BRICS Gazeteciler Birliği’nin Rusya’daki Kazan Digital Week 2024 uluslararası forumu kapsamında düzenlediği ‘Dijital Çok Kutuplulukta İfade Özgürlüğü: Güvenceler ve Riskler’ başlıklı çevrimiçi konferansına Julian Assange’ın babası John Shipton’un da katıldığını belirterek şunu dedi:Batı’nın, uzun süredir savunduğu ifade özgürlüğü ideallerinin altını oymaya devam ettiğini ve demokrasinin yavaş ve acılar içinde can çekiştiğini söyleyen McRae, “Demokrasinin gelişebilmesi için insanların çok çeşitli görüşlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesi gerekir. Bu olmadan dengeli demokratik kararlar alamayız. İnsanlar hangi haberleri okuyacaklarını, izleyeceklerini ve dinleyeceklerini seçmeyi hak ediyor. Seçim olmadan demokrasi olmaz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fsb-ingilterenin-rusyaya-yonelik-yikici-faaliyetlerine-iliskin-deliller-elde-edildi-1087969546.html

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avustralya, wikileaks, julian assange, batı, abd, avrupa, rusya, ifade özgürlüğü, yaptırım, rus medyası, brics, john shipton, demokrasi