https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aracindan-sigara-izmariti-atan-248-kisiye-508-bin-896-lira-ceza-kesildi-1088007536.html

Aracından sigara izmariti atan 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza kesildi

Aracından sigara izmariti atan 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira para cezası uygulandı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T23:40+0300

2024-09-13T23:40+0300

2024-09-13T23:40+0300

türkiye

bursa

inegöl

zabıta

sigara

izmarit

çevre

çevre kirliliği

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Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameraları aracılığıyla çevreyi kirletenleri tespit etti. İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan alınan görüntüler doğrultusunda, 'Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok' sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira ceza yazdı.

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Sputnik Türkiye

bursa, inegöl, zabıta, sigara, izmarit, çevre, çevre kirliliği