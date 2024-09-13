https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/aracindan-sigara-izmariti-atan-248-kisiye-508-bin-896-lira-ceza-kesildi-1088007536.html
Aracından sigara izmariti atan 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza kesildi
Aracından sigara izmariti atan 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira para cezası uygulandı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T23:40+0300
2024-09-13T23:40+0300
2024-09-13T23:40+0300
türkiye
bursa
inegöl
zabıta
sigara
izmarit
çevre
çevre kirliliği
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Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameraları aracılığıyla çevreyi kirletenleri tespit etti. İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan alınan görüntüler doğrultusunda, 'Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok' sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira ceza yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sahan-gokbakarin-marmaristeki-evi-ve-eklentileri-muhurlendi-1088000540.html
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bursa, inegöl, zabıta, sigara, izmarit, çevre, çevre kirliliği
bursa, inegöl, zabıta, sigara, izmarit, çevre, çevre kirliliği
Aracından sigara izmariti atan 248 kişiye 508 bin 896 lira ceza kesildi
Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, aracından çevreye sigara izmariti atan 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira para cezası uygulandı.
Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameraları aracılığıyla çevreyi kirletenleri tespit etti.
İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralardan alınan görüntüler doğrultusunda, 'Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok' sloganıyla, araçlarından çevreye sigara izmariti atan vatandaşları takibe alan ekipler, 248 kişiye toplam 508 bin 896 lira ceza yazdı.