https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/gram-altin-rekor-tazeledi-1087403742.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
Gram altın geçen haftaki rekorunun da üzerine çıkarak 2 bin 764 liraya yükseldi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T10:08+0300
2024-08-29T10:08+0300
2024-08-29T10:08+0300
ekonomi
gram altın
altın
yarım gram altın
dolar
euro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087236570_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_38b0e9f536582cc5e0abfc2aac869f4b.jpg
Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi.Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2,519 dolar civarında başladı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.764 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.515 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1086932729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087236570_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_0ca3d1933586357287d0546eefbfc9d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
canlı altın fiyatları, gram altın fiyatları, kuyumcu altın fiyatları canlı, tam altın fiyatı, gram altın ne kadar, cumhuriyet altın fiyatları, 1 çeyrek altın fiyatı, harem altın
canlı altın fiyatları, gram altın fiyatları, kuyumcu altın fiyatları canlı, tam altın fiyatı, gram altın ne kadar, cumhuriyet altın fiyatları, 1 çeyrek altın fiyatı, harem altın
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın geçen haftaki rekorunun da üzerine çıkarak 2 bin 764 liraya yükseldi.
Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi.
Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2,519 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.764 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.515 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.