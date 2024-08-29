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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/gram-altin-rekor-tazeledi-1087403742.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Sputnik Türkiye
Gram altın geçen haftaki rekorunun da üzerine çıkarak 2 bin 764 liraya yükseldi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi.Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2,519 dolar civarında başladı.Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın, 2.764 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.515 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
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Gram altın rekor tazeledi

10:08 29.08.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor.
 İş insanı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp satıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA / İLKAY ALTAY - ÖZDEMİR YİĞİT-AW273977
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Gram altın geçen haftaki rekorunun da üzerine çıkarak 2 bin 764 liraya yükseldi.
Altın fiyatları, zayıf dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle yükseldi. Gözler ABD'de açıklanacak kilit enflasyon verisine çevrildi.

Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2,519 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.764 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4.515 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
EKONOMİ
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16 Ağustos, 16:17
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