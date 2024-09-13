https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/adalet-bakani-tunc-aysenur-ezgi-eyginin-haklarini-sonuna-kadar-savunacagiz-1087988612.html
Adalet Bakanı Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi'nin haklarını sonuna kadar savunacağız
Adalet Bakanı Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi'nin haklarını sonuna kadar savunacağız
Sputnik Türkiye
Filistin'de, İsrail askeri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyanın tüm delilleriyle beraber... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:41+0300
2024-09-13T14:41+0300
2024-09-13T14:41+0300
türkiye
adalet bakanı
yılmaz tunç
ayşenur ezgi eygi
israil-filistin
batı şeria
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Denizli'de temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuştu. Uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattıkBakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/filistin-adli-tip-raporuna-gore-eygiyi-olduren-kursun-duz-bir-cizgide-isabet-etmis-1087969292.html
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adalet bakanı, yılmaz tunç, ayşenur ezgi eygi , israil-filistin, batı şeria
adalet bakanı, yılmaz tunç, ayşenur ezgi eygi , israil-filistin, batı şeria
Adalet Bakanı Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi'nin haklarını sonuna kadar savunacağız
Filistin'de, İsrail askeri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyanın tüm delilleriyle beraber ibraz edileceğini ve haklarının sonuna kadar savunulacağını dile getirdi.
Denizli'de temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuştu.
Uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattık
Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz İsrailli terörist askerlerce şehit edildi. Onun hakkını hukukunu koruyacağız. Hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullandı ve soruşturma başlattı. Elimizde deliller, görüntüler var. O saldırganların kendi ülkemizde de yargılanması ve uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattık. Uluslararası hukukta da Ayşenur'un hakkını savunacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine ve Uluslararası Adalet Divanına Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin dosyasını tüm delilleriyle beraber ibraz edeceğiz ve sonuna kadar onun haklarını savunacağız.
Türkiye olarak da Uluslararası Adalet Divanına katılma dilekçemizi verdik. Uluslararası Ceza Mahkemesinde de sivil toplum kuruluşlarımız, o teröristlerin, Netanyahu başta olmak üzere bunların yargılanmasıyla ilgili çalışmaları biz Türkiye olarak sonuna kadar takip edeceğiz”