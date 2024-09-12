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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-nato-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-katilimi-tartisiyor-1087958923.html
Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor
Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun şu anda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartıştığını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T22:19+0300
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ukrayna krizi
vladimir putin
batı
abd
nato
ukrayna
rusya
uzun menzilli füze
saldırı
avrupa
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Putin, “Bu füze sistemlerine ilişkin uçuş görevleri yalnızca NATO personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sadece uydulardan gelen ve Ukrayna'nın sahip olmadığı istihbarat verileri kullanılarak mümkün. Şu anda, NATO ülkeleri çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartışıyor” dedi.Şu anda bir ‘kavram ikamesinin’ söz konusu olduğunu ve kimsenin Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılması konusunu tartışmadığını vurgulayan Rus lider, “İnsansız hava araçları ve diğer araçlar yardımıyla bunu zaten yapıyorlar. Ancak, Batı üretimi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı söz konusu olunca, bu tamamen farklı bir durum" diye konuştu.Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brics-ulkelerinin-guvenlik-yetkilileriyle-gorusen-putinden-iran-ve-hindistanla-iliskilere-vurgu-1087950336.html
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vladimir putin, batı, abd, nato, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa
vladimir putin, batı, abd, nato, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa

Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor

22:19 12.09.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun şu anda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını söyledi.
Gazetecilere konuşan Putin, “Bu füze sistemlerine ilişkin uçuş görevleri yalnızca NATO personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sadece uydulardan gelen ve Ukrayna'nın sahip olmadığı istihbarat verileri kullanılarak mümkün. Şu anda, NATO ülkeleri çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartışıyor” dedi.
Şu anda bir ‘kavram ikamesinin’ söz konusu olduğunu ve kimsenin Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılması konusunu tartışmadığını vurgulayan Rus lider, “İnsansız hava araçları ve diğer araçlar yardımıyla bunu zaten yapıyorlar. Ancak, Batı üretimi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı söz konusu olunca, bu tamamen farklı bir durum" diye konuştu.
Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.
Russian President Vladimir Putin, center, accompanied by Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu, right, speaks with Indian National Security Adviser Ajit Doval, left, on the sidelines of the BRICS and BRICS Plus High-Level Security Officials meeting in St. Petersburg, Russia, Thursday, Sept. 12, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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