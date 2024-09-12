https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-nato-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-katilimi-tartisiyor-1087958923.html
Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor
Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun şu anda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartıştığını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T22:19+0300
2024-09-12T22:19+0300
2024-09-12T22:19+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
batı
abd
nato
ukrayna
rusya
uzun menzilli füze
saldırı
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087671817_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_96eb01178d4fba99ed2637c22b72b3b0.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Putin, “Bu füze sistemlerine ilişkin uçuş görevleri yalnızca NATO personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sadece uydulardan gelen ve Ukrayna'nın sahip olmadığı istihbarat verileri kullanılarak mümkün. Şu anda, NATO ülkeleri çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartışıyor” dedi.Şu anda bir ‘kavram ikamesinin’ söz konusu olduğunu ve kimsenin Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılması konusunu tartışmadığını vurgulayan Rus lider, “İnsansız hava araçları ve diğer araçlar yardımıyla bunu zaten yapıyorlar. Ancak, Batı üretimi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı söz konusu olunca, bu tamamen farklı bir durum" diye konuştu.Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brics-ulkelerinin-guvenlik-yetkilileriyle-gorusen-putinden-iran-ve-hindistanla-iliskilere-vurgu-1087950336.html
batı
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087671817_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_6493dc1047b7a9939be17cfc29f4230d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, batı, abd, nato, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa
vladimir putin, batı, abd, nato, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa
Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun şu anda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartıştığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını söyledi.
Gazetecilere konuşan Putin, “Bu füze sistemlerine ilişkin uçuş görevleri yalnızca NATO personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sadece uydulardan gelen ve Ukrayna'nın sahip olmadığı istihbarat verileri kullanılarak mümkün. Şu anda, NATO ülkeleri çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartışıyor” dedi.
Şu anda bir ‘kavram ikamesinin’ söz konusu olduğunu ve kimsenin Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılması konusunu tartışmadığını vurgulayan Rus lider, “İnsansız hava araçları ve diğer araçlar yardımıyla bunu zaten yapıyorlar. Ancak, Batı üretimi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı söz konusu olunca, bu tamamen farklı bir durum" diye konuştu.
Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.