https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/putin-nato-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-katilimi-tartisiyor-1087958923.html

Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor

Putin: NATO, Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı tartışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun şu anda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartıştığını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T22:19+0300

2024-09-12T22:19+0300

2024-09-12T22:19+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

batı

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ukrayna

rusya

uzun menzilli füze

saldırı

avrupa

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını söyledi.Gazetecilere konuşan Putin, “Bu füze sistemlerine ilişkin uçuş görevleri yalnızca NATO personeli tarafından gerçekleştirilebilir. Bu sadece uydulardan gelen ve Ukrayna'nın sahip olmadığı istihbarat verileri kullanılarak mümkün. Şu anda, NATO ülkeleri çatışmaya doğrudan katılım olasılığını tartışıyor” dedi.Şu anda bir ‘kavram ikamesinin’ söz konusu olduğunu ve kimsenin Kiev rejiminin Rusya topraklarına saldırma yasağının kaldırılması konusunu tartışmadığını vurgulayan Rus lider, “İnsansız hava araçları ve diğer araçlar yardımıyla bunu zaten yapıyorlar. Ancak, Batı üretimi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahların kullanımı söz konusu olunca, bu tamamen farklı bir durum" diye konuştu.Putin, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/brics-ulkelerinin-guvenlik-yetkilileriyle-gorusen-putinden-iran-ve-hindistanla-iliskilere-vurgu-1087950336.html

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vladimir putin, batı, abd, nato, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, saldırı, avrupa