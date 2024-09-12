https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/uzmanindan-sahte-altini-anlama-yollari-sesini-dinleyin-daha-da-suphelenirseniz-atese-tutun-1087934961.html

Uzmanından sahte altını anlama yolları: Sesini dinleyin daha da şüphelenirseniz ateşe tutun

Uzmanından sahte altını anlama yolları: Sesini dinleyin daha da şüphelenirseniz ateşe tutun

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselme 'sahte altıncıları' da hareketlendirdi. Piyasada çok sayıda sahte altın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sahte altının nasıl... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T11:25+0300

2024-09-12T11:25+0300

2024-09-12T11:25+0300

yaşam

sahte altın

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gram altın

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Altın fiyatları küresel gelişmelerin de etkisiyle hızını kesmeden yükselmeye devam ediyor. Yatırım yapmak ya da 'yastık altı' saklamak için altın alanları ise 'sahte altın' tuzağına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı. 'Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz'Alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar, "Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz. Bütün kuyumcular bu altının sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız. Daha şüphelenirse altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız. Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir. Altının özgül ağırlığı 19.20. Altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor. Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez" diye konuştu.

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