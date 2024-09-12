https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/uzmanindan-sahte-altini-anlama-yollari-sesini-dinleyin-daha-da-suphelenirseniz-atese-tutun-1087934961.html
Uzmanından sahte altını anlama yolları: Sesini dinleyin daha da şüphelenirseniz ateşe tutun
Uzmanından sahte altını anlama yolları: Sesini dinleyin daha da şüphelenirseniz ateşe tutun
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki hızlı yükselme 'sahte altıncıları' da hareketlendirdi. Piyasada çok sayıda sahte altın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sahte altının nasıl... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:25+0300
2024-09-12T11:25+0300
2024-09-12T11:25+0300
yaşam
sahte altın
uyarı
altın bilezik
kuyumcu
gram altın
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Altın fiyatları küresel gelişmelerin de etkisiyle hızını kesmeden yükselmeye devam ediyor. Yatırım yapmak ya da 'yastık altı' saklamak için altın alanları ise 'sahte altın' tuzağına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı. 'Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz'Alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar, "Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz. Bütün kuyumcular bu altının sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız. Daha şüphelenirse altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız. Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir. Altının özgül ağırlığı 19.20. Altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor. Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/fenomenlere-100-binlerce-lira-ceza-getiriyor-ortulu-reklam-nedir-ve-ceza-almamak-icin-ne-yapmali-1087485562.html
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sahte altın nasıl anlaşılır, sahte bilezik nasıl anlaşılır, sahte bilezik anlaşılır mı, sahte bilezik fiyatları, sahte çeyrek altın nasıl anlaşılır, sahte bilezik ne yapılır, sahte çeyrek altını kim alır, sahte altın cezası, sahte altının sesi nasıl çıkar, düğünde sahte altın takılır mı, sahte altın takmanın cezası var mı,
Uzmanından sahte altını anlama yolları: Sesini dinleyin daha da şüphelenirseniz ateşe tutun
Altın fiyatlarındaki hızlı yükselme 'sahte altıncıları' da hareketlendirdi. Piyasada çok sayıda sahte altın olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sahte altının nasıl anlaşılabileceğinin yollarını anlattı.
Altın fiyatları küresel gelişmelerin de etkisiyle hızını kesmeden yükselmeye devam ediyor. Yatırım yapmak ya da 'yastık altı' saklamak için altın alanları ise 'sahte altın' tuzağına karşı uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı.
Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, fiyatların yükselmesiyle birlikte altın sahtekarlığının, altında ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin başvurduğu yöntemlere dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız altını öncelikle kesinlikle kuyumcudan alacaklar. Hastane önünde, postane önünde, 'daraldım, borcum var. 10 bin liralık altın var elimde, bunu ucuza vereceğim" diye dolandırıcılık olayları yaşanmaktadır. Kesinlikle bu tip tuzaklara düşmesinler ya da başka bir sorun 'ben bunu tarladan buldum' eline bir tane gerçek altın veriyorlar onu bize gösteriyor 'altın' diyoruz. Daha sonrasında ise 20 tane altın olmayan ürün satıyorlar. Bunun haricinde bize satmaya gelen altınları ilk etapta elimize alır, rengine, ağırlığına bakarız. Altının özgül ağırlığı çok yüksek 19.20, altın göründüğünden ağır olur" dedi.
'Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz'
Alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar, "Altını sahtesinden ayırmak için biz kuyumcular bir de sesini dinleriz. Bütün kuyumcular bu altının sesinden anlar. İkincisi bu da önemli, ağırlığından anlarız.
Daha şüphelenirse altını yakarız. Üzerindeki altın yaldız gider maden çıkar. Ayarı düşük olur ayarından şüphelenirsin, sertliğinden altın olup olmadığı anlaşılır. Daha fazla şüphelenirsek eritir, ayar analiz yaptırırız ayar evinden eritip analiz yaparız. Altın oranın kaç olduğunu görürüz. En kesin ve net sonucu ayar evleri verir.
Altının özgül ağırlığı 19.20. Altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram geliyor. Sahtesini teraziye bıraktığımızda 13.76 geliyor. Yani arada 7 gram fark var. Biz gelen sahte ürünü müşterinin elindeyken tahmin ederiz. Bunu bu şekilde kontrol ettiğimizde kesinlikle ortaya çıkar. Altın oranı çok önemli. Bunun dışında bir de ateşe sürülür, aside sürülür veya mihenk taşına süreriz ayarına göre altın olmayanın tamamını siler, altın silinmez" diye konuştu.