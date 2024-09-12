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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ve Singapur Kızıl Haç Derneği'nden deprem bölgesi ile ilgili mutabakat
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ve Singapur Kızıl Haç Derneği'nden deprem bölgesi ile ilgili mutabakat
Sputnik Türkiye
Deprem bölgesinde kullanılacak iletişim merkezlerinin inşasının finansmanına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T02:36+0300
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türkiye
iletişim
hazine ve maliye bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
singapur
kızıl haç
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında deprem bölgesinde kullanılmak üzere inşası gerçekleşecek iletişim merkezlerinin finansmanına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerde bu anlaşma iletişim merkezlerinin inşaatı için 440 bin dolarlık bir finansman alınacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu iş birliği mutabakat zaptı çerçevesinde finansmanı alacak ve Singapur Kızıl Haç Derneği tarafından sağlanan toplam finansman doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktaracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için tüm mali konuları ve operasyonel yönetimi üstlenecek ana irtibat kurumu olacak.Afetten etkilenen bölgelerde iletişim merkezlerinin inşasının koordinasyonunu ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Amaç bölge halkının ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesi Resmi Gazete'de yayımlanan projede bahsedilen iletişim merkezlerinin inşasının amacı ise afet bölgesi halkının ihtiyaç duyduğu bilgileri ve desteği alabilmesi ve böylece afet bölgesindeki diğer çalışanların faaliyetlerini engellemeden hizmet verebilmek olarak ifade edildi.Hangi illere kurulacak?Proje kapsamında iletişim merkezi inşasına başlanacak iller ise Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli, Batman, Bingö,l Mardin, Sivas, Niğde, Kayseri olarak belirlendi.
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iletişim, hazine ve maliye bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), singapur, kızıl haç
iletişim, hazine ve maliye bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), singapur, kızıl haç

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ve Singapur Kızıl Haç Derneği'nden deprem bölgesi ile ilgili mutabakat

02:36 12.09.2024 (güncellendi: 02:39 12.09.2024)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA
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Deprem bölgesinde kullanılacak iletişim merkezlerinin inşasının finansmanına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında imzalanan mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği arasında deprem bölgesinde kullanılmak üzere inşası gerçekleşecek iletişim merkezlerinin finansmanına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerde bu anlaşma iletişim merkezlerinin inşaatı için 440 bin dolarlık bir finansman alınacağı ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu iş birliği mutabakat zaptı çerçevesinde finansmanı alacak ve Singapur Kızıl Haç Derneği tarafından sağlanan toplam finansman doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktaracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için tüm mali konuları ve operasyonel yönetimi üstlenecek ana irtibat kurumu olacak.
Afetten etkilenen bölgelerde iletişim merkezlerinin inşasının koordinasyonunu ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Amaç bölge halkının ihtiyaç duyduğu desteği alabilmesi

Resmi Gazete'de yayımlanan projede bahsedilen iletişim merkezlerinin inşasının amacı ise afet bölgesi halkının ihtiyaç duyduğu bilgileri ve desteği alabilmesi ve böylece afet bölgesindeki diğer çalışanların faaliyetlerini engellemeden hizmet verebilmek olarak ifade edildi.

Hangi illere kurulacak?

Proje kapsamında iletişim merkezi inşasına başlanacak iller ise Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Tunceli, Batman, Bingö,l Mardin, Sivas, Niğde, Kayseri olarak belirlendi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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