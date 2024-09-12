Trump, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak

"Bir dövüşçü bir maçı kaybettiğinde ilk sözleri, "YENİDEN MAÇ İSTİYORUM" olur. Anketler, salı gecesi demokratların radikal sol adayı Kamala Harris ile olan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci bir tartışma çağrısında bulundu. O ve düzenbaz Joe, milyonlarca suçlu ve akıl hastasını ABD'ye, tamamen kontrolsüz ve araştırılmadan akın ettirdi ve enflasyon orta sınıfımızı iflas ettirdi. Herkes bunu biliyor, Kamala ve Joe'nun sebep olduğu diğer problemleri tüm detaylarıyla Joe ile ilk ve Komunist Harris ile ikinci tartışmada konuşuldu. O, Fox tartışmasına katılmadı ve NBC & CBS'yi reddetti. KAMALA SON DÖRT YILDA YAPMASI GEREKEN ŞEYLERE ODAKLANMALI. ÜÇÜNCÜ BİR TARTIŞMA OLMAYACAK!"