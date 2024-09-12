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Trump, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak
Trump, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, Başkan adayı Kamala Harris ile ikinci bir başkanlık münazarasına çıkmayacağını açıkladı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T23:24+0300
2024-09-12T23:24+0300
dünya
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kamala harris
abd seçimleri
münazara
başkanlık münazarası
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ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya gelmişti. Donald Trump, münazaranın ardından Truth Social sosyal sayfasında değerlendirmelerde bulunarak, “Özellikle üç kişiye karşı tek olduğum dikkate alınırsa, Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi münazaramdı” diye yazmıştı.Trump'ın Truth Social sayfasındaki son açıklamasına göre, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak. Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/harrisle-duello-sonrasi-trump-siyasi-kariyerimin-en-iyi-munazarasiydi-1087890411.html
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donald trump, kamala harris, abd seçimleri, münazara, başkanlık münazarası
donald trump, kamala harris, abd seçimleri, münazara, başkanlık münazarası

Trump, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak

23:24 12.09.2024
© AP Photo / Alex BrandonRepublican presidential nominee former President Donald Trump watches as Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during an ABC News presidential debate at the National Constitution Center, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia.
Republican presidential nominee former President Donald Trump watches as Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during an ABC News presidential debate at the National Constitution Center, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, Başkan adayı Kamala Harris ile ikinci bir başkanlık münazarasına çıkmayacağını açıkladı.
ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya gelmişti.
Donald Trump, münazaranın ardından Truth Social sosyal sayfasında değerlendirmelerde bulunarak, “Özellikle üç kişiye karşı tek olduğum dikkate alınırsa, Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi münazaramdı” diye yazmıştı.
Trump'ın Truth Social sayfasındaki son açıklamasına göre, Harris ile ikinci bir münazaraya çıkmayacak. Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
"Bir dövüşçü bir maçı kaybettiğinde ilk sözleri, "YENİDEN MAÇ İSTİYORUM" olur. Anketler, salı gecesi demokratların radikal sol adayı Kamala Harris ile olan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci bir tartışma çağrısında bulundu. O ve düzenbaz Joe, milyonlarca suçlu ve akıl hastasını ABD'ye, tamamen kontrolsüz ve araştırılmadan akın ettirdi ve enflasyon orta sınıfımızı iflas ettirdi. Herkes bunu biliyor, Kamala ve Joe'nun sebep olduğu diğer problemleri tüm detaylarıyla Joe ile ilk ve Komunist Harris ile ikinci tartışmada konuşuldu. O, Fox tartışmasına katılmadı ve NBC & CBS'yi reddetti. KAMALA SON DÖRT YILDA YAPMASI GEREKEN ŞEYLERE ODAKLANMALI. ÜÇÜNCÜ BİR TARTIŞMA OLMAYACAK!"
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
DÜNYA
Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı
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