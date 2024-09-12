https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/trabzonsporun-yeni-transferi-serdar-saatci-besiktastan-daha-buyuk-kulube-geldim-1087927968.html
Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı: 'Beşiktaş’tan daha büyük kulübe geldim'
Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı: 'Beşiktaş’tan daha büyük kulübe geldim'
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı şehre geldi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan 21 yaşındaki stoper, "Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T07:59+0300
2024-09-12T07:59+0300
2024-09-12T07:59+0300
spor
serdar saatçı
trabzonspor
beşiktaş
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Trabzonspor, Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.21 yaşındaki oyuncu milli aranın ardından Trabzon şehrine gitti.Havalimanında basın mensuplarına konuşan Serdar Saatçı, "Tarifsiz duygular içindeyim. Çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.Serdar Saatçı kimdir?Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı, 2020-2021 sezonunda a takıma yükseldi. İlk yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya Transfer oldu.Braga'da 34 maça çıkan Serdar Saatçı 2 asist yaptı.
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serdar saatçi, serdar saatçı, serdar saatci, serdar saatçi trabzonspor, serdar saatçi beşiktaş
serdar saatçi, serdar saatçı, serdar saatci, serdar saatçi trabzonspor, serdar saatçi beşiktaş
Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı: 'Beşiktaş’tan daha büyük kulübe geldim'
Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı şehre geldi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan 21 yaşındaki stoper, "Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim" dedi.
Trabzonspor, Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
21 yaşındaki oyuncu milli aranın ardından Trabzon şehrine gitti.
Havalimanında basın mensuplarına konuşan Serdar Saatçı, "Tarifsiz duygular içindeyim. Çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı, 2020-2021 sezonunda a takıma yükseldi. İlk yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya Transfer oldu.
Braga'da 34 maça çıkan Serdar Saatçı 2 asist yaptı.