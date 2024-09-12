https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/trabzonsporun-yeni-transferi-serdar-saatci-besiktastan-daha-buyuk-kulube-geldim-1087927968.html

Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı: 'Beşiktaş’tan daha büyük kulübe geldim'

Trabzonspor’un yeni transferi Serdar Saatçı: 'Beşiktaş’tan daha büyük kulübe geldim'

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı şehre geldi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan 21 yaşındaki stoper, "Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T07:59+0300

2024-09-12T07:59+0300

2024-09-12T07:59+0300

spor

serdar saatçı

trabzonspor

beşiktaş

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Trabzonspor, Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.21 yaşındaki oyuncu milli aranın ardından Trabzon şehrine gitti.Havalimanında basın mensuplarına konuşan Serdar Saatçı, "Tarifsiz duygular içindeyim. Çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.Serdar Saatçı kimdir?Beşiktaş altyapısında yetişen Serdar Saatçı, 2020-2021 sezonunda a takıma yükseldi. İlk yılında Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya Transfer oldu.Braga'da 34 maça çıkan Serdar Saatçı 2 asist yaptı.

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