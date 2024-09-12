https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/galatasaray-zalewskinin-alternatifini-belirledi-b-plani-ne-1087926915.html

Galatasaray, Zalewski'nin alternatifini belirledi: B planı ne?

Galatasaray, Zalewski'nin alternatifini belirledi: B planı ne?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Polonyalı oyuncunun kaderi bu akşam belli olacak. Sarı kırmızılılar... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T06:37+0300

2024-09-12T06:37+0300

2024-09-12T06:37+0300

spor

galatasaray

onyedika

transfer

okan buruk

roma

mario rui

napoli

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Galatasaray transfer dönemi kapanmadan 2 transfer daha gerçekleştirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, Roma'dan Nicola Zalewski, Frankfurt'tan Ebimbe ve Club Brugge'den Onyedika'yı ikna etmeye çalışıyor.Zalewski mi geliyor?Di Marzio'nun haberine göre Nicola Zalewski'nin durumu bu akşam belli olacak. Sarı kırmızılı takımda birkaç yönetici transferi bitirebilmek için dün Roma'ya gitmişti. Ancak transfer konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.B planı Mario Rui Habere göre Galatasaraylı yöneticiler, Roma ile anlaşamazsa b planı olarak Napoli'nin 33 yaşındaki sol beki Mario Rui için teklif yapacak.Mario Rui kimdir?Portekizli sol bek Mario Rui, 27 Mayıs 1991 yılında dünyaya geldi. Sol bekin yanı sıra orta sahanın sol bölümünde de forma giyebiliyor.Oyuncu son olarak 2023-2024 sezonunda 28 karşılaşmada süre alırken 2 asistlik katkı verdi.Mario Rui’nin kariyerinde Napoli, Empoli, Gubbio, Fatima, Roma, Spezia Calcio gibi takımlar bulunuyor.Kariyerinde Serie A’da 248 karşılaşamda forma giyen oyuncu 3 gol ve 28 asistlik katkı verdi. Portekizli oyuncunun kariyerinde 25 Şampiyonlar Ligi, 19 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.Mario Rui İtalya şampiyonluğu, İtalya Süper Kupası ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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mario rui kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? galatasaray’ın transfer gündemindeki mario rui’nin kariyeri, maro rui