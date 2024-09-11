https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-iki-yasindaki-bebege-darp-cinsel-istismara-ugradigi-belirlendi-1087920986.html

Tekirdağ'da iki yaşındaki bebeğe darp: 'Cinsel istismara uğradığı belirlendi'

Tekirdağ'da iki yaşındaki bebeğe darp: 'Cinsel istismara uğradığı belirlendi'

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşında bebeğin darp edilmesiyle ilgili açıklamalarında bebeğin cinsel istismara... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T22:59+0300

2024-09-11T22:59+0300

2024-09-11T22:59+0300

türkiye

tekirdağ

malkara

çocuk

çocuk istismarı

çocuk tacizi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebek darp edildi iddiasıyla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan ve ardından annenin tutuklanmasıyla devam eden olayla ilgili Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün açıklamalarda bulundu. Av. Egemen Gürcün, yoğun bakımda bulunan 2 yaşındaki bebeğin cinsel istismara uğradığının belirlendiğini belirterek, olayla ilgili 5 şüpheli bulunduğunu, 2 suça sürüklenen çocuk olduğunu ve adaletin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Gürcün, yaptığı açıklamada olayın ortaya çıkma tarihinin 8 Eylül olmasına rağmen bulgulara göre olayın 5 Eylül'de gerçekleştiğini ve çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine çocuğun hastaneye getirildiğini, hastaneye getirilmesi üzerine bazı bulguların ortaya çıktığını belirterek, "Savcılığa intikal eden bulguların ortaya çıktığı ve soruşturmanın bu aşamada derinleştiğini öğrendik. Bildiğiniz gibi şu an için 3 tutuklu bulunmakta soruşturmada. Bunlardan biri anne, ikisi de suça sürükleyen çocuk olarak nitelendirilen 18 yaşından küçük şüpheliler. Annenin tutuklanmasının asıl nedenlerinden bir tanesi suç delillerini gizlemesi, karartması ve suçu ihbar etmemesi önem arz etmekte. Onun dışında da aile yükümlüklerine aykırı davranış, bu suçlarla beraber işlenen bir diğer suç olarak karşımıza çıkmış. Annenin tutuklanma gerekçesi bu. İki tane SSÇ (suça sürüklenen çocuk) var. Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu'nun kati raporlarından da edindiğimiz bilgi ve gelen raporlar ne yazık ki 2 yaşındaki yavrumuza bir cinsel istismar vakasının ortaya çıktığını gösteriyor" ifadelerinde bulundu.Anne delilleri bildirmediAyrıca Gürcün, çocuğun cinsel istismarına yönelik bazı delillerin annenin eline geçmesine rağmen, annenin bunları ilgili makamlara bildirmediğini ve suçun ortaya çıkmasını engellediğini, annenin tutuklanma sebebinin bu olduğunu ifade ederek, "TK'dan gelen raporda da ve ifadelerde de ortaya çıkan husus şu ki bu iki SSÇ'nin de ne yazık ki cinsel istismar vakası ile ilgili derinleşen bir şüphe var. Bu anlamda ifadeler de alınmış. Tekrar etmek gerekirse şu aşamada Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3 tutuklu bulunuyor. Annenin çok ayrıntılı ifadeleri var. Kati adli tıp raporu nedeniyle de şu aşamada ne yazık ki bahsedilen olayın bir cinsel istismar olduğu ortaya çıkmış bulunmakta. Çok üzgünüz. Tekirdağ Barosu olarak çocuğun, kadının, doğanın korunmasıyla ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.Bebek hala yoğun bakımdaBaro Başkanı Gürcün, bebeğin sağlık durumuyla ilgili olarak, bebeğin halen yoğun bakımda uyutulduğu bilgisiyle, "Beyin kanaması geçirmesi sebebiyle buna bağlı olarak da rahatsızlığı derindir. Ancak doktorlarından aldığımız ve savcıdan aldığımız son bilgide halen stabil olduğu yönündedir. Tüm dualarımız evladımızın sağlığına kavuşması içindir" açıklamalarında bulundu.Şüpheli sayısı 5'e yükseldi, üvey babanın ifadesi alınacakBaşkan Gürcün, şüpheli sayısının 5'e yükseldiğini ifade ederek, "Ayrıca edindiğimiz son bilgi şu anda şüpheli sayısının 5 olduğu, son bir ifade kaldığı ve üvey babanın ifadesinin bu akşam saatlerinde alınmaya başlanacağı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Bu durumda soruşturmamızda toplam 5 şüpheli bulunmakta. Bu durumda da son şüphelinin ifadesinin alınmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın buradaki görevi sona erecektir" bilgilerini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-3e-cikti--1087905213.html

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