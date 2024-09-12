https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/suphe-uzerine-durdurulan-aractan-cephanelik-cikti-aracin-icindeki-cezaevi-firarisi-kacti-1087925207.html

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı: Aracın içindeki cezaevi firarisi kaçtı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı: Aracın içindeki cezaevi firarisi kaçtı

Sputnik Türkiye

Çorum'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda silah ele geçirildi. Araçta bulununlar arasındaki bir kişinin cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T03:20+0300

2024-09-12T03:20+0300

2024-09-12T03:20+0300

türkiye

çorum

yunus polis timi

kontrol

cephanelik

tüfek

tabanca

mermi

fişek

firari

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Çorum'da devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine yoldan geçen bir kamyoneti durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üstünde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. Araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden bir mahkum olduğu belirlendi.Araçta bulunan kişiler gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve kaçan kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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çorum, yunus polis timi, kontrol, cephanelik, tüfek, tabanca, mermi, fişek, firari