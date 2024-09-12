Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı: Aracın içindeki cezaevi firarisi kaçtı
© İHA / İHA-AW285718Çorum'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.
© İHA / İHA-AW285718
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Çorum'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda silah ele geçirildi. Araçta bulununlar arasındaki bir kişinin cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken, yapılan arama esnasında firari kaçtı.
Çorum'da devriye görevi yapan yunus timleri, şüphe üzerine yoldan geçen bir kamyoneti durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan 5 kişinin üstünde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.
Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. Araçta bulunduğu belirlenen bir kişi ise olay yerinden kaçtı. Kaçan kişinin İskilip yarı açık cezaevinden firar eden bir mahkum olduğu belirlendi.
Araçta bulunan kişiler gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve kaçan kişinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
© İHA / İHA-AW285718Çorum'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.
Çorum'da yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta 3 tüfek, 2 tabanca, 80 adet mermi ve 20 adet fişek ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi ise kaçtı.
© İHA / İHA-AW285718