https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/duraga-tekme-ve-yumruk-atan-genclere-belediye-malina-zarar-vermekten-1-yildan-4-yila-kadar-hapis-1087924744.html
Durağa tekme ve yumruk atan gençlere: 'Belediye malına zarar vermekten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir'
Durağa tekme ve yumruk atan gençlere: 'Belediye malına zarar vermekten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir'
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup, durağa zarar verdi. Durağa tekme ve yumruk atan gençlerin güvenlik kamersı görüntüleri Çan Belediyesi tarafından... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T02:54+0300
2024-09-12T02:54+0300
2024-09-12T02:54+0300
türkiye
çanakkale
çan
durak
tekme
yumruk
hapis
hapis cezası
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, durağın duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşarak, belediye malına zarar verenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlattı.Paylaşımda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/havaya-rastgele-ates-eden-adam-kendini-vurdu-1087924219.html
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çanakkale, çan, durak, tekme, yumruk, hapis, hapis cezası
çanakkale, çan, durak, tekme, yumruk, hapis, hapis cezası
Durağa tekme ve yumruk atan gençlere: 'Belediye malına zarar vermekten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir'
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup, durağa zarar verdi. Durağa tekme ve yumruk atan gençlerin güvenlik kamersı görüntüleri Çan Belediyesi tarafından paylaşılarak 1 yıldan 4 yıla kadar hapiz cezası verileceği hatırlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, durağın duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşarak, belediye malına zarar verenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlattı.
Paylaşımda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" ifadelerine yer verildi.