https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/duraga-tekme-ve-yumruk-atan-genclere-belediye-malina-zarar-vermekten-1-yildan-4-yila-kadar-hapis-1087924744.html

Durağa tekme ve yumruk atan gençlere: 'Belediye malına zarar vermekten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir'

Durağa tekme ve yumruk atan gençlere: 'Belediye malına zarar vermekten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir'

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup, durağa zarar verdi. Durağa tekme ve yumruk atan gençlerin güvenlik kamersı görüntüleri Çan Belediyesi tarafından... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T02:54+0300

2024-09-12T02:54+0300

2024-09-12T02:54+0300

türkiye

çanakkale

çan

durak

tekme

yumruk

hapis

hapis cezası

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir grup genç, durağın duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşarak, belediye malına zarar verenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlattı.Paylaşımda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" ifadelerine yer verildi.

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