https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html

Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi

Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Batı silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırılara ilişkin kararın birkaç gün içinde alınacağını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T01:27+0300

2024-09-12T01:27+0300

2024-09-12T01:26+0300

ukrayna krizi

rus senatör aleksey puşkov

federasyon konseyi

rusya

batı

ukrayna

saldırı

guardian

storm shadow

keir starmer

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılara ilişkin karar alınmasının birkaç gün meselesi olduğunu ifade etti.Puşkov, “Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin verilmesikararı alınmasına hazırlık yapıldığı çok açık. Bu konuda geri adım atılamayacak kadarçok açıklama ve imalar var. Henüz karar alınmamışsa bile, bu birkaç gün meselesi gibi görünüyor. The Guardian üzerinden yapılan sızıntı tesadüfi değil. Kamuoyu hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırarak, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı. Gazeteye göre, kararın Cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme sırasında açıklanması beklenmiyor.

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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, rusya, batı, ukrayna, saldırı, guardian, storm shadow, keir starmer, joe biden