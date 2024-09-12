https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Batı silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırılara ilişkin kararın birkaç gün içinde alınacağını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T01:27+0300
2024-09-12T01:27+0300
2024-09-12T01:26+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılara ilişkin karar alınmasının birkaç gün meselesi olduğunu ifade etti.Puşkov, “Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin verilmesikararı alınmasına hazırlık yapıldığı çok açık. Bu konuda geri adım atılamayacak kadarçok açıklama ve imalar var. Henüz karar alınmamışsa bile, bu birkaç gün meselesi gibi görünüyor. The Guardian üzerinden yapılan sızıntı tesadüfi değil. Kamuoyu hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırarak, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı. Gazeteye göre, kararın Cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme sırasında açıklanması beklenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ryabkov-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-kisitlamalarin-kaldirilmasi-abd-icin-riskleri-artiracak-1087922851.html
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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, rusya, batı, ukrayna, saldırı, guardian, storm shadow, keir starmer, joe biden
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Batı silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırılara ilişkin kararın birkaç gün içinde alınacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılara ilişkin karar alınmasının birkaç gün meselesi olduğunu ifade etti.
Puşkov, “Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin verilmesikararı alınmasına hazırlık yapıldığı çok açık. Bu konuda geri adım atılamayacak kadarçok açıklama ve imalar var. Henüz karar alınmamışsa bile, bu birkaç gün meselesi gibi görünüyor. The Guardian üzerinden yapılan sızıntı tesadüfi değil. Kamuoyu hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırarak, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı. Gazeteye göre, kararın Cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme sırasında açıklanması beklenmiyor.