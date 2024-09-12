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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-senator-puskov-bati-silahlariyla-rusyaya-saldirilara-izin-verilmesi-birkac-gun-meselesi-1087923615.html
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Batı silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırılara ilişkin kararın birkaç gün içinde alınacağını belirtti. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T01:27+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılara ilişkin karar alınmasının birkaç gün meselesi olduğunu ifade etti.Puşkov, “Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin verilmesikararı alınmasına hazırlık yapıldığı çok açık. Bu konuda geri adım atılamayacak kadarçok açıklama ve imalar var. Henüz karar alınmamışsa bile, bu birkaç gün meselesi gibi görünüyor. The Guardian üzerinden yapılan sızıntı tesadüfi değil. Kamuoyu hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırarak, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı. Gazeteye göre, kararın Cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme sırasında açıklanması beklenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ryabkov-rusyaya-yonelik-saldirilara-iliskin-kisitlamalarin-kaldirilmasi-abd-icin-riskleri-artiracak-1087922851.html
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rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, rusya, batı, ukrayna, saldırı, guardian, storm shadow, keir starmer, joe biden
rus senatör aleksey puşkov, federasyon konseyi, rusya, batı, ukrayna, saldırı, guardian, storm shadow, keir starmer, joe biden

Rus Senatör Puşkov: Batı silahlarıyla Rusya’ya saldırılara izin verilmesi birkaç gün meselesi

01:27 12.09.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Batı silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine saldırılara ilişkin kararın birkaç gün içinde alınacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda Batı silahlarıyla Rusya topraklarına yönelik saldırılara ilişkin karar alınmasının birkaç gün meselesi olduğunu ifade etti.
Puşkov, “Rusya topraklarına yönelik saldırılara izin verilmesikararı alınmasına hazırlık yapıldığı çok açık. Bu konuda geri adım atılamayacak kadarçok açıklama ve imalar var. Henüz karar alınmamışsa bile, bu birkaç gün meselesi gibi görünüyor. The Guardian üzerinden yapılan sızıntı tesadüfi değil. Kamuoyu hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Guardian gazetesi İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırarak, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarda Storm Shadow füzeleri kullanmasına izin verilmesi yönünde karar alındığını aktarmıştı. Gazeteye göre, kararın Cuma günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme sırasında açıklanması beklenmiyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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