https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rostec-pantsir-sm-sv-ucaksavar-fuze-sisteminin-yeni-versiyonunu-muharebe-kosullarinda-test-etti-1087063952.html
Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze sisteminin yeni versiyonunu muharebe koşullarında test etti
Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze sisteminin yeni versiyonunu muharebe koşullarında test etti
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni versiyonunun çatışmalarda performansını teyit ettiğini duyurdu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:36+0300
2024-08-20T17:36+0300
2024-08-20T17:47+0300
dünya
rusya
rostec
rus silahları
pantsir
pantsir-sm
muharebe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087062353_0:47:1343:802_1920x0_80_0_0_12d0b1a2193a02524565cbfd592d6c48.png
Rostec’in Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Pantsir-SM-SV'nin füze önleme bölgesi arttırılmış olan yeni modifikasyonu, muharebe koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında beyan edilen özelliklerini doğruladı.Açıklamada, “Bünyemizdeki Vısokotoçnıye Kompleksı Holding’in ürettiği Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni modifikasyonu muharebe koşullarında test edildi. Sistem beyan edilen özelliklerini doğruladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada belirtildiği üzere Pantsir-SM-SV sisteminin özellikleri, kara kuvvetlerini korumak üzere geliştirildi. Karda ve arazi koşullarında hareket sırasında hava savunma sistemlerine de eşlik edebilecek şekilde yeni bir paletli şasi üzerine kurulmuş olan sistem ayrıca iki tip güdümlü uçaksavar füzesi ile donatıldı. Bununla birlikte sistemin füze önleme bölgesi de arttırıldı.Rostec, “Yeni ürün, hava savunma sistemlerinin düşük irtifa ve yakın bölgedeki hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230508/rus-savunma-sanayii-yetkilisi-pantsir-sistemleri-himars-fuzelerini-dusurme-yetenegine-sahip-1070759980.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087062353_106:0:1237:848_1920x0_80_0_0_65c904621f6db47a7d3ad7d7403b112d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rostec, rus silahları, pantsir, pantsir-sm, muharebe
rusya, rostec, rus silahları, pantsir, pantsir-sm, muharebe
Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze sisteminin yeni versiyonunu muharebe koşullarında test etti
17:36 20.08.2024 (güncellendi: 17:47 20.08.2024)
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni versiyonunun çatışmalarda performansını teyit ettiğini duyurdu.
Rostec’in Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Pantsir-SM-SV'nin füze önleme bölgesi arttırılmış olan yeni modifikasyonu, muharebe koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında beyan edilen özelliklerini doğruladı.
Açıklamada, “Bünyemizdeki Vısokotoçnıye Kompleksı Holding’in ürettiği Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni modifikasyonu muharebe koşullarında test edildi. Sistem beyan edilen özelliklerini doğruladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada belirtildiği üzere Pantsir-SM-SV sisteminin özellikleri, kara kuvvetlerini korumak üzere geliştirildi. Karda ve arazi koşullarında hareket sırasında hava savunma sistemlerine de eşlik edebilecek şekilde yeni bir paletli şasi üzerine kurulmuş olan sistem ayrıca iki tip güdümlü uçaksavar füzesi ile donatıldı. Bununla birlikte sistemin füze önleme bölgesi de arttırıldı.
Rostec, “Yeni ürün, hava savunma sistemlerinin düşük irtifa ve yakın bölgedeki hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak” vurgusunu yaptı.