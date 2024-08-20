https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rostec-pantsir-sm-sv-ucaksavar-fuze-sisteminin-yeni-versiyonunu-muharebe-kosullarinda-test-etti-1087063952.html

Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze sisteminin yeni versiyonunu muharebe koşullarında test etti

Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze sisteminin yeni versiyonunu muharebe koşullarında test etti

Sputnik Türkiye

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni versiyonunun çatışmalarda performansını teyit ettiğini duyurdu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

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Rostec’in Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Pantsir-SM-SV'nin füze önleme bölgesi arttırılmış olan yeni modifikasyonu, muharebe koşullarında gerçekleştirilen testler sırasında beyan edilen özelliklerini doğruladı.Açıklamada, “Bünyemizdeki Vısokotoçnıye Kompleksı Holding’in ürettiği Pantsir-SM-SV uçaksavar füze silah sisteminin yeni modifikasyonu muharebe koşullarında test edildi. Sistem beyan edilen özelliklerini doğruladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada belirtildiği üzere Pantsir-SM-SV sisteminin özellikleri, kara kuvvetlerini korumak üzere geliştirildi. Karda ve arazi koşullarında hareket sırasında hava savunma sistemlerine de eşlik edebilecek şekilde yeni bir paletli şasi üzerine kurulmuş olan sistem ayrıca iki tip güdümlü uçaksavar füzesi ile donatıldı. Bununla birlikte sistemin füze önleme bölgesi de arttırıldı.Rostec, “Yeni ürün, hava savunma sistemlerinin düşük irtifa ve yakın bölgedeki hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230508/rus-savunma-sanayii-yetkilisi-pantsir-sistemleri-himars-fuzelerini-dusurme-yetenegine-sahip-1070759980.html

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